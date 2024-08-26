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В аэропорту Саратова после атаки БПЛА ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 26.08.2024
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07:24 26.08.2024 (обновлено: 07:25 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/saratov-1968425762.html
В аэропорту Саратова после атаки БПЛА ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Саратова после атаки БПЛА ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 26.08.2024
В аэропорту Саратова после атаки БПЛА ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в саратовском международном аэропорту "Гагарин" после атаки беспилотников на регион, сообщили РИА... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T07:24
2024-08-26T07:25
саратов
роман бусаргин
энгельс
москва
происшествия
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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в саратовском международном аэропорту "Гагарин" после атаки беспилотников на регион, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте."В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту "Гагарин" введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. На вылет задерживается рейс авиакомпании "Россия" FV-6490 в Москву (аэропорт "Шереметьево"). Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта в разделе "табло рейсов"", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968425487.html
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саратов, роман бусаргин, энгельс, москва, происшествия
Саратов, Роман Бусаргин, Энгельс, Москва, Происшествия
В аэропорту Саратова после атаки БПЛА ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Саратова после атаки БПЛА ввели ограничения на прием и вылет рейсов

© РИА Новости / Роман Пятаков | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в международном аэропорту "Гагарин" в Саратовской области
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Роман Пятаков
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в международном аэропорту "Гагарин" в Саратовской области. Архивное фото
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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в саратовском международном аэропорту "Гагарин" после атаки беспилотников на регион, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте.
Жилой дом в Саратове после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
В Саратове БПЛА влетел в жилой дом, есть пострадавшие
Вчера, 07:17
"В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту "Гагарин" введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. На вылет задерживается рейс авиакомпании "Россия" FV-6490 в Москву (аэропорт "Шереметьево"). Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта в разделе "табло рейсов"", - сказал собеседник агентства.
 
СаратовРоман БусаргинЭнгельсМоскваПроисшествия
 
 
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