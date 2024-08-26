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В результате атаки БПЛА на Саратов тяжело ранена женщина, поврежден ЖК - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:51 26.08.2024 (обновлено: 15:37 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/saratov-1968423791.html
В результате атаки БПЛА на Саратов тяжело ранена женщина, поврежден ЖК
В результате атаки БПЛА на Саратов тяжело ранена женщина, поврежден ЖК - РИА Новости, 26.08.2024
В результате атаки БПЛА на Саратов тяжело ранена женщина, поврежден ЖК
Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии после атаки БПЛА на Саратов, поврежден жилой дом, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T06:51
2024-08-26T15:37
саратов
происшествия
специальная военная операция на украине
энгельс
роман бусаргин
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии после атаки БПЛА на Саратов, поврежден жилой дом, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.&quot;В результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади. К сожалению, есть пострадавшие. В тяжелом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте&quot;, — написал он.Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме, добавил Бусаргин.Губернатор заверил, что всем пострадавшим окажут помощь. После всех проверок жильцы в сопровождении спасателей смогут подняться к себе домой за документами и всем необходимым."Профильным структурам поручено оперативно провести обследование конструкции здания, чтобы оценить ущерб. Гражданам из пострадавших квартир предоставят место для проживания. Также поставлена задача в кратчайшие сроки просчитать необходимую компенсацию", — написал глава региона.Ранее Бусаргин сообщил, что ПВО утром ликвидировала беспилотники в Саратовской области, обломки попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.Последний раз украинский беспилотник сбивали в Энгельсе 27 июля.
https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968410761.html
https://ria.ru/20240825/bespilotnik-1968392260.html
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саратов, происшествия, энгельс, роман бусаргин
Саратов, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Энгельс, Роман Бусаргин
В результате атаки БПЛА на Саратов тяжело ранена женщина, поврежден ЖК

Бусаргин: беспилотник попал в жилой дом в Саратове

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramЖилой комплекс в Саратове, поврежденный в результате атаки беспилотников ВСУ
Жилой комплекс в Саратове, поврежденный в результате атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии после атаки БПЛА на Саратов, поврежден жилой дом, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.
«

"В результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади. К сожалению, есть пострадавшие. В тяжелом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте", — написал он.

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Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме, добавил Бусаргин.
Губернатор заверил, что всем пострадавшим окажут помощь. После всех проверок жильцы в сопровождении спасателей смогут подняться к себе домой за документами и всем необходимым.
"Профильным структурам поручено оперативно провести обследование конструкции здания, чтобы оценить ущерб. Гражданам из пострадавших квартир предоставят место для проживания. Также поставлена задача в кратчайшие сроки просчитать необходимую компенсацию", — написал глава региона.
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Ранее Бусаргин сообщил, что ПВО утром ликвидировала беспилотники в Саратовской области, обломки попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Последний раз украинский беспилотник сбивали в Энгельсе 27 июля.
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Специальная военная операция на УкраинеСаратовПроисшествияЭнгельсРоман Бусаргин
 
 
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