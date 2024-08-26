https://ria.ru/20240826/saratov-1968423791.html

В результате атаки БПЛА на Саратов тяжело ранена женщина, поврежден ЖК

В результате атаки БПЛА на Саратов тяжело ранена женщина, поврежден ЖК - РИА Новости, 26.08.2024

В результате атаки БПЛА на Саратов тяжело ранена женщина, поврежден ЖК

Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии после атаки БПЛА на Саратов, поврежден жилой дом, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T06:51

2024-08-26T06:51

2024-08-26T15:37

саратов

происшествия

специальная военная операция на украине

энгельс

роман бусаргин

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии после атаки БПЛА на Саратов, поврежден жилой дом, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин."В результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади. К сожалению, есть пострадавшие. В тяжелом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте", — написал он.Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме, добавил Бусаргин.Губернатор заверил, что всем пострадавшим окажут помощь. После всех проверок жильцы в сопровождении спасателей смогут подняться к себе домой за документами и всем необходимым."Профильным структурам поручено оперативно провести обследование конструкции здания, чтобы оценить ущерб. Гражданам из пострадавших квартир предоставят место для проживания. Также поставлена задача в кратчайшие сроки просчитать необходимую компенсацию", — написал глава региона.Ранее Бусаргин сообщил, что ПВО утром ликвидировала беспилотники в Саратовской области, обломки попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.Последний раз украинский беспилотник сбивали в Энгельсе 27 июля.

https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968410761.html

https://ria.ru/20240825/bespilotnik-1968392260.html

https://ria.ru/20240825/solovevka-1968349640.html

саратов

энгельс

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саратов, происшествия, энгельс, роман бусаргин