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Санду пропустит День независимости Молдавии из-за коронавируса

Санду пропустит День независимости Молдавии из-за коронавируса - РИА Новости, 26.08.2024

Санду пропустит День независимости Молдавии из-за коронавируса

Президент Молдавии Майя Санду не сможет участвовать в мероприятиях, посвященных Дню независимости республики, из-за коронавируса, сообщил в понедельник глава ее РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:45

2024-08-26T12:45

2024-08-26T12:45

в мире

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 26 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не сможет участвовать в мероприятиях, посвященных Дню независимости республики, из-за коронавируса, сообщил в понедельник глава ее администрации Адриан Бэлуцел. По данным минздрава республики, на прошлой неделе в Молдавии число случаев COVID-19 выросло на 60% по сравнению с предыдущей неделей и составило 2213. "Президент сообщила, что заразилась коронавирусом и не примет участие в мероприятиях, посвященных Дню независимости", – написал Бэлуцэл в своем Telegram-канале. День независимости отмечается 27 августа, в этом году будет сопровождаться трехдневными торжественными мероприятиями.

https://ria.ru/20240823/moldavija-1968142660.html

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в мире, молдавия, майя санду