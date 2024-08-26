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Санду пропустит День независимости Молдавии из-за коронавируса - РИА Новости, 26.08.2024
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12:45 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/sanda-1968491653.html
Санду пропустит День независимости Молдавии из-за коронавируса
Санду пропустит День независимости Молдавии из-за коронавируса - РИА Новости, 26.08.2024
Санду пропустит День независимости Молдавии из-за коронавируса
Президент Молдавии Майя Санду не сможет участвовать в мероприятиях, посвященных Дню независимости республики, из-за коронавируса, сообщил в понедельник глава ее РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:45
2024-08-26T12:45
в мире
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 26 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не сможет участвовать в мероприятиях, посвященных Дню независимости республики, из-за коронавируса, сообщил в понедельник глава ее администрации Адриан Бэлуцел. По данным минздрава республики, на прошлой неделе в Молдавии число случаев COVID-19 выросло на 60% по сравнению с предыдущей неделей и составило 2213. "Президент сообщила, что заразилась коронавирусом и не примет участие в мероприятиях, посвященных Дню независимости", – написал Бэлуцэл в своем Telegram-канале. День независимости отмечается 27 августа, в этом году будет сопровождаться трехдневными торжественными мероприятиями.
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в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
Санду пропустит День независимости Молдавии из-за коронавируса

Санду заболела коронавирусом и пропустит День независимости Молдавии

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не сможет участвовать в мероприятиях, посвященных Дню независимости республики, из-за коронавируса, сообщил в понедельник глава ее администрации Адриан Бэлуцел.
По данным минздрава республики, на прошлой неделе в Молдавии число случаев COVID-19 выросло на 60% по сравнению с предыдущей неделей и составило 2213.
"Президент сообщила, что заразилась коронавирусом и не примет участие в мероприятиях, посвященных Дню независимости", – написал Бэлуцэл в своем Telegram-канале.
День независимости отмечается 27 августа, в этом году будет сопровождаться трехдневными торжественными мероприятиями.
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