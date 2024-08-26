https://ria.ru/20240826/samolet-1968489014.html
Япония обвинила Китай в нарушении воздушного пространства
Япония обвинила Китай в нарушении воздушного пространства - РИА Новости, 26.08.2024
Япония обвинила Китай в нарушении воздушного пространства
Разведывательный самолет ВС Китая Y9 нарушил воздушное пространство Японии, в ответ были подняты истребители Сил самообороны, сообщило японское агентство Kyodo... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:38
2024-08-26T12:38
2024-08-26T15:40
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ТОКИО, 26 авг — РИА Новости. Разведывательный самолет ВС Китая Y9 нарушил воздушное пространство Японии, в ответ были подняты истребители Сил самообороны, сообщило японское агентство Kyodo со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов. По данным агентства, нарушение воздушного пространства произошло в 11:29 по местному времени (5:29 мск) в районе островов Гото в Японском море. По данным представителей Объединенного комитета начальников штабов, самолет китайских Вооруженных сил находился в воздушном пространстве Японии две минуты — до 11:31 по местному времени (5:31 мск). В ответ на нарушение воздушного пространства в небо подняли истребители Сил самообороны Японии, которые, как отмечается, предприняли меры, включая предупреждение.Телеканал NHK со ссылкой на источники в военных кругах уточняет, что китайский разведывательный самолет уже покинул японское воздушное пространство к тому моменту, как на место прибыли истребители Сил самообороны. Правительство Японии из-за инцидента направило КНР решительный протест по дипломатическим каналам.
https://ria.ru/20240822/kitaj-1967745524.html
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в мире, япония, китай, японское море
В мире, Япония, Китай, Японское море
Япония обвинила Китай в нарушении воздушного пространства
Киодо: китайский разведывательный самолет нарушил воздушное пространство Японии
ТОКИО, 26 авг — РИА Новости. Разведывательный самолет ВС Китая Y9 нарушил воздушное пространство Японии, в ответ были подняты истребители Сил самообороны, сообщило японское агентство Kyodo со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов.
По данным агентства, нарушение воздушного пространства произошло в 11:29 по местному времени (5:29 мск) в районе островов Гото в Японском море
. По данным представителей Объединенного комитета начальников штабов, самолет китайских Вооруженных сил находился в воздушном пространстве Японии две минуты — до 11:31 по местному времени (5:31 мск).
В ответ на нарушение воздушного пространства в небо подняли истребители Сил самообороны Японии, которые, как отмечается, предприняли меры, включая предупреждение.
Телеканал NHK со ссылкой на источники в военных кругах уточняет, что китайский разведывательный самолет уже покинул японское воздушное пространство к тому моменту, как на место прибыли истребители Сил самообороны.
Правительство Японии из-за инцидента направило КНР решительный протест по дипломатическим каналам.