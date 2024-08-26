https://ria.ru/20240826/samolet-1968489014.html

Япония обвинила Китай в нарушении воздушного пространства

Япония обвинила Китай в нарушении воздушного пространства - РИА Новости, 26.08.2024

Япония обвинила Китай в нарушении воздушного пространства

Разведывательный самолет ВС Китая Y9 нарушил воздушное пространство Японии, в ответ были подняты истребители Сил самообороны, сообщило японское агентство Kyodo... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:38

2024-08-26T12:38

2024-08-26T15:40

в мире

япония

китай

японское море

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ТОКИО, 26 авг — РИА Новости. Разведывательный самолет ВС Китая Y9 нарушил воздушное пространство Японии, в ответ были подняты истребители Сил самообороны, сообщило японское агентство Kyodo со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов. По данным агентства, нарушение воздушного пространства произошло в 11:29 по местному времени (5:29 мск) в районе островов Гото в Японском море. По данным представителей Объединенного комитета начальников штабов, самолет китайских Вооруженных сил находился в воздушном пространстве Японии две минуты — до 11:31 по местному времени (5:31 мск). В ответ на нарушение воздушного пространства в небо подняли истребители Сил самообороны Японии, которые, как отмечается, предприняли меры, включая предупреждение.Телеканал NHK со ссылкой на источники в военных кругах уточняет, что китайский разведывательный самолет уже покинул японское воздушное пространство к тому моменту, как на место прибыли истребители Сил самообороны. Правительство Японии из-за инцидента направило КНР решительный протест по дипломатическим каналам.

https://ria.ru/20240822/kitaj-1967745524.html

япония

китай

японское море

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в мире, япония, китай, японское море