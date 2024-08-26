https://ria.ru/20240826/sakhalin-1968442728.html

Сахалин собрал для земляков на СВО 15 тонн посылок

Сахалин собрал для земляков на СВО 15 тонн посылок - РИА Новости, 26.08.2024

Сахалин собрал для земляков на СВО 15 тонн посылок

вс рф

2024-08-26T09:59

2024-08-26T09:59

2024-08-26T09:59

надежные люди

общество

сахалин

москва

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 авг – РИА Новости. Очередную крупную партию помощи собрали жители Сахалина для проходящих службу в зоне специальной военной операции земляков, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "В этот раз в рамках проекта "Сопричастность" жители региона собрали свыше 15 тонн адресных посылок. По традиции, островитяне отправляют землякам в зону СВО маскировочные сети, влажные салфетки, сезонное нательное белье, сухпайки, одноразовые полотенца и сухой душ, медикаменты и письма", - рассказали в пресс-службе. По словам собеседника агентства, специальным бортом груз с Сахалина сначала доставят в Москву, а оттуда ДНР. В Шахтерске волонтеры гуманитарного центра "Молодой гвардии" рассортируют все посылки, чтобы быстро доставить их адресатам. За два года проект "Сопричастность", инициированный губернатором Валерием Лимаренко, объединил тысячи жителей Сахалина и Курил. С каждым днем все больше островитян присоединяются к этой инициативе. Среди неравнодушных людей очень много молодежи: школьники и студенты изготавливают необходимое солдатам снаряжение, пишут письма, привлекают своих сверстников к общему делу.

https://ria.ru/20240612/pomosch-1952368853.html

сахалин

москва

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общество, сахалин, москва