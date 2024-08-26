https://ria.ru/20240826/saakashvili-1968438535.html

Посол Южной Осетии в России прокомментировал заявление Грузии о Саакашвили

Посол Южной Осетии в России прокомментировал заявление Грузии о Саакашвили - РИА Новости, 26.08.2024

Посол Южной Осетии в России прокомментировал заявление Грузии о Саакашвили

Заявления правящих кругов Грузии с осуждением экс-президента страны Михаила Саакашвили за события 2008 года не внушают Цхинвалу доверия, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T09:37

2024-08-26T09:37

2024-08-26T09:37

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грузинская мечта - демократическая грузия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Заявления правящих кругов Грузии с осуждением экс-президента страны Михаила Саакашвили за события 2008 года не внушают Цхинвалу доверия, заявил в интервью РИА Новости посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев. Ранее в правящая партия Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" выпустила заявление, в котором говорилось, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили развязал войну с Россией в августе 2008 года по указке извне. "Разве есть результаты расследования этого кровавого преступления 2008 года? Заявления можно делать любые - в зависимости от конъюнктуры. Пока Грузия официально не покается перед Южной Осетией за убийство ее мирных жителей и не признает целостность республики, подобные заявления не внушают доверия", - сказал дипломат. Он напомнил, что та же правящая партия Грузии заявила о намерениях в ближайшем будущем вернуть территории Южной Осетии и Абхазии. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20240813/gruziya-1965871562.html

https://ria.ru/20240526/osetiya-1948498938.html

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в мире, грузия, южная осетия, россия, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия