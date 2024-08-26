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"Время переговоров закончилось". Прибалтика выдвинула русским новое условие

"Время переговоров закончилось". Прибалтика выдвинула русским новое условие - РИА Новости, 26.08.2024

"Время переговоров закончилось". Прибалтика выдвинула русским новое условие

Эстонская православная церковь (ЭПЦ) изменила устав. Сделали это под давлением властей, которые добиваются от религиозной организации скорейшего разрыва связей... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T08:00

2024-08-26T08:00

2024-08-26T08:07

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русская православная церковь

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Эстонская православная церковь (ЭПЦ) изменила устав. Сделали это под давлением властей, которые добиваются от религиозной организации скорейшего разрыва связей с Москвой. Придется нарушить каноны, но чиновников это не волнует."Подчиняемся напрямую президенту"По итогам второй сессии собора ЭПЦ убрала из устава все упоминания о Московском патриархате, в канонической юрисдикции которого она находится.В новой редакции, как следует из сообщения на сайте организации, закрепляется самостоятельность "в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских".Решение приняли под давлением светских властей, которые еще осенью начали идеологическую борьбу с религиозной организацией. В конце марта в Москве состоялся съезд Всемирного русского народного собора (ВРНС), где специальную военную операцию провозгласили "священной войной".Мероприятие проходило под председательством патриарха Кирилла. Поэтому Министерство внутренних дел Эстонии предложило незамедлительно признать РПЦ "террористической" организацией.А параллельно взялось за "воспитательную работу" внутри страны. Местных священников вызывали на допросы. Чиновники ездили по монастырям и рассказывали об "угрозах", которые несет "декларация" ВРНС. Глава МВД Лаури Ляэнеметс даже выдвинул ультиматум: ЭПЦ должна решить, разрывает связи с Московским патриархатом или нет.Но позже стороны достигли консенсуса: договорились о диалоге и поступательном решении проблемы. "Мы часто слышим в наш адрес обвинения, — объяснял журналистам епископ Тартусский Даниил (Леписк). — Мол, мы напрямую подчиняемся либо патриарху, либо даже президенту соседнего государства (России. — Прим. ред.). Но мы уже сказали, что такого прямого подчинения у нас нет".Поэтому, чтобы лишний раз не раздражать власти республики, духовенство и пошло на такой шаг — убрало из текста устава все упоминания о Москве. Оставили лишь одно — о томосе патриарха Алексия II 1993 года, по которому ЭПЦ стала самоуправляемой.Полумеры не нужныОднако МВД такой подход не удовлетворил. Ранее глава ведомства заявлял, что цель руководства страны — "положить конец как юридическим, так и религиозным узам подчинения Москве", поэтому правки показались ему недостаточными."К сожалению, в этом отношении все еще существуют сферы, вызывающие обеспокоенность, <…> даже это решение собора не может вступить в силу до тех пор, пока его не утвердит патриарх Кирилл. Уже один этот факт показывает продолжающееся влияние Московского патриарха", — пояснил Ляэнеметс.Еще одним аргументом было то, что собор проходил под председательством (в онлайн-формате) митрополита Таллинского Евгения (Решетникова), которого в начале года выслали из страны по соображениям госбезопасности. "Несмотря на это, он остается официальным главой действующей в Эстонии церкви", — негодует министр.В целом, продолжает Ляэнеметс, власти приветствуют усилия духовенства. Но "косметических" и "символических" мер недостаточно. Нужны явные шаги, свидетельствующие о намерении стать независимыми от Москвы.Между молотом и наковальнейС новым названием тоже не все благополучно. Дело в том, что в Эстонии существуют две параллельные религиозные организации. Одна — уже упомянутая ЭПЦ. Другая — Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ).Подконтрольная Константинополю и учрежденная не вполне каноническим путем, ЭАПЦ в 1990-е стала яблоком раздора. Дошло даже до короткого разрыва евхаристического общения между Московским и Вселенским патриархами.Но именно за ней в госреестре республики закреплено название "Эстонская православная церковь". Как пояснил в интервью глава ЭАПЦ митрополит Стефан, кроме его структуры, никакая другая не может использовать в официальных документах такое наименование.Он также обратился к руководству ЭПЦ с "братским предложением": восстановить каноническую легитимность путем создания русского викариатства в составе ЭАПЦ. Однако ответа пока не получил.Вряд ли духовенство пойдет на такой шаг. Ранее епископ Тартусский заявлял: ни прихожане, ни клирики не согласны на такое объединение. Как и на избрание нового лидера. Поводов для этого нет."Митрополит (Евгений Решетников. — Прим. ред.) <…> не совершал какие-либо церковные преступления, из-за которых мы могли бы сейчас сказать, что мы его уже не признаем своим предстоятелем. Он остается главой нашей <…> церкви", — подчеркнул архиерей.Ранее вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин отмечал: государство и церковь двигались по пути "небольших компромиссов", но чиновники могут выдвинуть более жесткие условия, чтобы скорее решить "русский вопрос". Видимо, то самое время пришло.

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Никита Бизин

москва, эстония, прибалтика, московский патриархат, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение