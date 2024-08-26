Правительство поддержало переименование ярославского Ростова
Правительство поддержало переименование ярославского Ростова в Ростов Великий
Дом правительства РФ. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Правительство России поддержало переименование города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий, сообщил губернатор Михаил Евраев.
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"Правительство России поддержало переименование Ростова в Ростов Великий... От федерального правительства получено положительное заключение. Его подписал вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Документ уже направлен в Государственную Думу. Надеемся на завершение всех юридических процедур в этом году", - написал Евраев в своем Telegram-канале.
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По мнению губернатора, поддержка федерального правительства в вопросе переименования Ростова – "очередной большой шаг в вопросе восстановления исторической справедливости".
Сенатор от Ярославской области Наталия Косихина считает переименование Ростова "важным шагом к новому благополучному будущему" города и его жителей. "С переименованием города у ростовцев появится больше возможностей для развития уникальных народных художественных промыслов, предпринимательства в целом", - написала Косихина в своем Telegram-канале.
Ростов был впервые упомянут в "Повести временных лет" под 862 годом. Хотя археологического подтверждения этой летописной даты пока нет, но именно с нее ведется официальное исчисление возраста Ростова.
По данным администрации города, современный Ростов – развивающийся туристический центр. Город находится на автодороге федерального значения Москва-Ярославль-Архангельск-Холмогоры и на железнодорожной магистрали Москва-Владивосток. Расстояние от Москвы составляет 200 километров, от Ярославля — 60 километров. В Ростове Великом проживают более 32 тысяч человек.
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