https://ria.ru/20240826/rostov-1968577396.html

Правительство поддержало переименование ярославского Ростова

Правительство поддержало переименование ярославского Ростова - РИА Новости, 26.08.2024

Правительство поддержало переименование ярославского Ростова

Правительство России поддержало переименование города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T17:19

2024-08-26T17:19

2024-08-26T17:19

общество

ростов

россия

ярославская область

михаил евраев

дмитрий григоренко

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Правительство России поддержало переименование города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Правительство России поддержало переименование Ростова в Ростов Великий... От федерального правительства получено положительное заключение. Его подписал вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Документ уже направлен в Государственную Думу. Надеемся на завершение всех юридических процедур в этом году", - написал Евраев в своем Telegram-канале. По мнению губернатора, поддержка федерального правительства в вопросе переименования Ростова – "очередной большой шаг в вопросе восстановления исторической справедливости". Сенатор от Ярославской области Наталия Косихина считает переименование Ростова "важным шагом к новому благополучному будущему" города и его жителей. "С переименованием города у ростовцев появится больше возможностей для развития уникальных народных художественных промыслов, предпринимательства в целом", - написала Косихина в своем Telegram-канале. Ростов был впервые упомянут в "Повести временных лет" под 862 годом. Хотя археологического подтверждения этой летописной даты пока нет, но именно с нее ведется официальное исчисление возраста Ростова. По данным администрации города, современный Ростов – развивающийся туристический центр. Город находится на автодороге федерального значения Москва-Ярославль-Архангельск-Холмогоры и на железнодорожной магистрали Москва-Владивосток. Расстояние от Москвы составляет 200 километров, от Ярославля — 60 километров. В Ростове Великом проживают более 32 тысяч человек.

https://ria.ru/20240802/pereimenovaniya-1963771883.html

https://ria.ru/20240802/odessa-1963588656.html

ростов

россия

ярославская область

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общество, ростов, россия, ярославская область, михаил евраев, дмитрий григоренко