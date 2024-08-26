https://ria.ru/20240826/roseksimbank-1968584596.html

Росэксимбанк возглавил Петр Засельский, пришедший из "Почта банка"

Росэксимбанк возглавил Петр Засельский, пришедший из "Почта банка" - РИА Новости, 26.08.2024

Росэксимбанк возглавил Петр Засельский, пришедший из "Почта банка"

Новым председателем правления Росэксимбанка (входит в Российский экспортный центр, ВЭБ.РФ) назначен Петр Засельский, с 1995 года работавший в банковских... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T17:53

2024-08-26T17:53

2024-08-26T17:53

экономика

россия

петр засельский

почта банк

росэксимбанк

мсп банк

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968583411_0:135:640:495_1920x0_80_0_0_f7530955d2d59dfbbe831fa340a8ad0f.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Новым председателем правления Росэксимбанка (входит в Российский экспортный центр, ВЭБ.РФ) назначен Петр Засельский, с 1995 года работавший в банковских структурах, в том числе в "Почта банке" и "МСП банке", сообщает РЭЦ."Новым председателем правления Росэксимбанка назначен Петр Засельский, с 1995 года работавший в банковских структурах. Ранее в 2023-2024 годах Петр Засельский являлся заместителем генерального директора АО "Почта России", а в 2021-2023 годах - председателем правления АО "МСП Банк", - говорится в сообщении.В 2018-2021 годах Засельский был заместителем министра экономического развития РФ, а до того - зампредом правления Совкомбанка.Росэксимбанк (АО "Российский экспортно-импортный банк") - государственный специализированный банк, созданный в 1994 году. С 2014 года входит в состав Российского экспортного центра.

https://ria.ru/20240826/rets-1968549208.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, петр засельский, почта банк, росэксимбанк, мсп банк, российский экспортный центр (рэц)