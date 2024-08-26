https://ria.ru/20240826/roseksimbank-1968584596.html
Росэксимбанк возглавил Петр Засельский, пришедший из "Почта банка"
Росэксимбанк возглавил Петр Засельский, пришедший из "Почта банка" - РИА Новости, 26.08.2024
Росэксимбанк возглавил Петр Засельский, пришедший из "Почта банка"
Новым председателем правления Росэксимбанка (входит в Российский экспортный центр, ВЭБ.РФ) назначен Петр Засельский, с 1995 года работавший в банковских... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T17:53
2024-08-26T17:53
2024-08-26T17:53
экономика
россия
петр засельский
почта банк
росэксимбанк
мсп банк
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Новым председателем правления Росэксимбанка (входит в Российский экспортный центр, ВЭБ.РФ) назначен Петр Засельский, с 1995 года работавший в банковских структурах, в том числе в "Почта банке" и "МСП банке", сообщает РЭЦ."Новым председателем правления Росэксимбанка назначен Петр Засельский, с 1995 года работавший в банковских структурах. Ранее в 2023-2024 годах Петр Засельский являлся заместителем генерального директора АО "Почта России", а в 2021-2023 годах - председателем правления АО "МСП Банк", - говорится в сообщении.В 2018-2021 годах Засельский был заместителем министра экономического развития РФ, а до того - зампредом правления Совкомбанка.Росэксимбанк (АО "Российский экспортно-импортный банк") - государственный специализированный банк, созданный в 1994 году. С 2014 года входит в состав Российского экспортного центра.
https://ria.ru/20240826/rets-1968549208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, петр засельский, почта банк, росэксимбанк, мсп банк, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Петр Засельский, Почта банк, Росэксимбанк, МСП Банк, Российский экспортный центр (РЭЦ)