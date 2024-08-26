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Росэксимбанк возглавил Петр Засельский, пришедший из "Почта банка" - РИА Новости, 26.08.2024
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17:53 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/roseksimbank-1968584596.html
Росэксимбанк возглавил Петр Засельский, пришедший из "Почта банка"
Росэксимбанк возглавил Петр Засельский, пришедший из "Почта банка" - РИА Новости, 26.08.2024
Росэксимбанк возглавил Петр Засельский, пришедший из "Почта банка"
Новым председателем правления Росэксимбанка (входит в Российский экспортный центр, ВЭБ.РФ) назначен Петр Засельский, с 1995 года работавший в банковских... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T17:53
2024-08-26T17:53
экономика
россия
петр засельский
почта банк
росэксимбанк
мсп банк
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Новым председателем правления Росэксимбанка (входит в Российский экспортный центр, ВЭБ.РФ) назначен Петр Засельский, с 1995 года работавший в банковских структурах, в том числе в "Почта банке" и "МСП банке", сообщает РЭЦ."Новым председателем правления Росэксимбанка назначен Петр Засельский, с 1995 года работавший в банковских структурах. Ранее в 2023-2024 годах Петр Засельский являлся заместителем генерального директора АО "Почта России", а в 2021-2023 годах - председателем правления АО "МСП Банк", - говорится в сообщении.В 2018-2021 годах Засельский был заместителем министра экономического развития РФ, а до того - зампредом правления Совкомбанка.Росэксимбанк (АО "Российский экспортно-импортный банк") - государственный специализированный банк, созданный в 1994 году. С 2014 года входит в состав Российского экспортного центра.
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экономика, россия, петр засельский, почта банк, росэксимбанк, мсп банк, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Петр Засельский, Почта банк, Росэксимбанк, МСП Банк, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Росэксимбанк возглавил Петр Засельский, пришедший из "Почта банка"

© Фото : пресс-служба РЭЦПетр Засельский
Петр Засельский - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Петр Засельский
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Новым председателем правления Росэксимбанка (входит в Российский экспортный центр, ВЭБ.РФ) назначен Петр Засельский, с 1995 года работавший в банковских структурах, в том числе в "Почта банке" и "МСП банке", сообщает РЭЦ.
"Новым председателем правления Росэксимбанка назначен Петр Засельский, с 1995 года работавший в банковских структурах. Ранее в 2023-2024 годах Петр Засельский являлся заместителем генерального директора АО "Почта России", а в 2021-2023 годах - председателем правления АО "МСП Банк", - говорится в сообщении.
В 2018-2021 годах Засельский был заместителем министра экономического развития РФ, а до того - зампредом правления Совкомбанка.
Росэксимбанк (АО "Российский экспортно-импортный банк") - государственный специализированный банк, созданный в 1994 году. С 2014 года входит в состав Российского экспортного центра.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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ЭкономикаРоссияПетр ЗасельскийПочта банкРосэксимбанкМСП БанкРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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