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Дмитрий Пучков рассказал, как роботизация повлияла на рынок труда - РИА Новости, 26.08.2024
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17:53 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/robotizatsiya-1968580003.html
Дмитрий Пучков рассказал, как роботизация повлияла на рынок труда
Дмитрий Пучков рассказал, как роботизация повлияла на рынок труда - РИА Новости, 26.08.2024
Дмитрий Пучков рассказал, как роботизация повлияла на рынок труда
Прогноз о том, что роботы заменят людей на производствах, не подтвердился, сообщил управляющий директор "Авито Работа" Дмитрий Пучков. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T17:53
2024-08-26T17:53
россия
авито
технологии
роботы
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Прогноз о том, что роботы заменят людей на производствах, не подтвердился, сообщил управляющий директор "Авито Работа" Дмитрий Пучков.Он отметил, что 5-10 лет назад HR-специалисты делали громкие прогнозы о ситуации на рынке труда. И хотя сегодня компании, действительно, инвестируют в инструменты автоматизации для повышения эффективности рабочих процессов, ключевая роль в производстве и промышленности остается за человеком."Что не сбылось? Предположения о вытеснении людей роботами и массовом сокращении специалистов рабочих профессий. Сегодня мы наблюдаем обратную ситуацию. Да, роботизация имеет место быть — без нее в текущих условиях производительность труда не поднять — но в сегменте рабочих профессий наблюдается острейший дефицит", - рассказал в интервью журналу "Компания" Пучков.Кроме того, эксперт добавил, что появился еще один неожиданный тренд рынка - спрос на профессии, которые не существовали 10 лет назад."Это новые цифровые специальности: например, эксперты по цифровой трансформации, разработчики, интернет-маркетологи, data scientists и другие востребованные на рынке сотрудники", - рассказал Пучков.Изменения коснулись и рынка услуг:"Многие преподаватели и репетиторы начали работать в онлайн-формате, дизайнеры, копирайтеры, юристы, бухгалтеры обратили внимание на возможности проектной занятости в гибком графике. Деятельность, которая предполагает как будто бы подработку, но в гиг-формате".Он добавил, что молодым специалистам проще работать в цифровых профессиях. Это их большое преимущество при выборе карьерного направления."Они органично смотрятся в мире традиционных и "цифровых" профессий. Мой любимый пример: агроном — это уже не человек, который ходит в сапогах по полю. Сегодня этот специалист работает с базами данных, дистанционно управляет оборудованием, использует инструменты автоматизации. Современный агроном — хороший пример высокооплачиваемой профессии на стыке высоких технологий и сельского хозяйства", - отметил управляющий директор.Он подчеркнул, что способность быстро осваивать элементы цифровизации при наличии фундаментального образования в той или иной сфере — отличная база для того, чтобы "вырасти" в высокооплачиваемого и востребованного специалиста."На рынке труда растет спрос на профессии, находящиеся на стыке нескольких отраслей. Активно развивается сфера биотехнологий, появляются вакансии для операторов медицинских роботов или, например, медицинских маркетологов — специалистов, разбирающихся в медицине и продвижении брендов", - сказал Пучков.
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россия, авито, технологии, роботы
Россия, Авито, Технологии, Роботы

Дмитрий Пучков рассказал, как роботизация повлияла на рынок труда

© Фото : Пресс-служба "Авито"Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Пресс-служба "Авито"
Дмитрий Пучков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Прогноз о том, что роботы заменят людей на производствах, не подтвердился, сообщил управляющий директор "Авито Работа" Дмитрий Пучков.
Он отметил, что 5-10 лет назад HR-специалисты делали громкие прогнозы о ситуации на рынке труда. И хотя сегодня компании, действительно, инвестируют в инструменты автоматизации для повышения эффективности рабочих процессов, ключевая роль в производстве и промышленности остается за человеком.
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"Что не сбылось? Предположения о вытеснении людей роботами и массовом сокращении специалистов рабочих профессий. Сегодня мы наблюдаем обратную ситуацию. Да, роботизация имеет место быть — без нее в текущих условиях производительность труда не поднять — но в сегменте рабочих профессий наблюдается острейший дефицит", - рассказал в интервью журналу "Компания" Пучков.
Кроме того, эксперт добавил, что появился еще один неожиданный тренд рынка - спрос на профессии, которые не существовали 10 лет назад.
"Это новые цифровые специальности: например, эксперты по цифровой трансформации, разработчики, интернет-маркетологи, data scientists и другие востребованные на рынке сотрудники", - рассказал Пучков.
Изменения коснулись и рынка услуг:
"Многие преподаватели и репетиторы начали работать в онлайн-формате, дизайнеры, копирайтеры, юристы, бухгалтеры обратили внимание на возможности проектной занятости в гибком графике. Деятельность, которая предполагает как будто бы подработку, но в гиг-формате".
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Он добавил, что молодым специалистам проще работать в цифровых профессиях. Это их большое преимущество при выборе карьерного направления.
"Они органично смотрятся в мире традиционных и "цифровых" профессий. Мой любимый пример: агроном — это уже не человек, который ходит в сапогах по полю. Сегодня этот специалист работает с базами данных, дистанционно управляет оборудованием, использует инструменты автоматизации. Современный агроном — хороший пример высокооплачиваемой профессии на стыке высоких технологий и сельского хозяйства", - отметил управляющий директор.
Он подчеркнул, что способность быстро осваивать элементы цифровизации при наличии фундаментального образования в той или иной сфере — отличная база для того, чтобы "вырасти" в высокооплачиваемого и востребованного специалиста.
"На рынке труда растет спрос на профессии, находящиеся на стыке нескольких отраслей. Активно развивается сфера биотехнологий, появляются вакансии для операторов медицинских роботов или, например, медицинских маркетологов — специалистов, разбирающихся в медицине и продвижении брендов", - сказал Пучков.
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