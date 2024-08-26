СМИ рассказали о реакции Boeing на обращение НАСА к Space X из-за МКС
NP: сотрудники Boeing унижены тем, что НАСА обратилась к SpaceX за помощью
© Фото : РоскосмосМКС
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сотрудники компании Boeing, чей космический корабль Starliner столкнулся ранее с серьезными неполадками, серьезно унижены тем, что НАСА обратилось к их конкуренту, компании SpaceX, для устранения их проблем и спасения астронавтов, застрявших на МКС, сообщает издание New York Post со ссылкой на слова одного из сотрудников.
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"Сотрудники Boeing унижен" после того, как НАСА объявило, что двух астронавтов, застрявших на Международной космической станции из-за проблемного космического корабля Starliner, придется спасать выскочке-конкуренту - компании SpaceX Илона Маска", - пишет издание.
Сотрудник космической программы Boeing из Флориды заявил, что это решение стало очередным ударом для компании, которая и так страдает от негативной реакции общественности из-за серии инцидентов с коммерческими рейсами в начале этого года.
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"У нас в последнее время было так много конфузов, мы находимся под микроскопом. Это просто сделало все в 100 раз хуже... Мы ненавидим SpaceX. Мы все время говорим о них гадости, а теперь они нас спасают", - рассказал сотрудник, говоривший на условиях анонимности.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов корабль прибыл на МКС и, несмотря на технические неполадки, успешно к ней пристыковался. Изначально планировалось, что миссия Starliner на станции будет продолжаться около недели, но из-за выявленных в ходе стыковки со станцией проблем корабль и его экипаж всё еще остается на МКС. Специалисты НАСА и Boeing пытаются выяснить причины и ликвидировать неполадки с двигателем корабля и выявленной на нем утечкой гелия, однако пока их усилия не увенчались успехом.
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