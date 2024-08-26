https://ria.ru/20240826/reaktsiya-1968495858.html

СМИ рассказали о реакции Boeing на обращение НАСА к Space X из-за МКС

СМИ рассказали о реакции Boeing на обращение НАСА к Space X из-за МКС - РИА Новости, 26.08.2024

СМИ рассказали о реакции Boeing на обращение НАСА к Space X из-за МКС

Сотрудники компании Boeing, чей космический корабль Starliner столкнулся ранее с серьезными неполадками, серьезно унижены тем, что НАСА обратилось к их... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T13:02

2024-08-26T13:02

2024-08-26T13:02

космос - риа наука

флорида

илон маск

барри уилмор

наса

spacex

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сотрудники компании Boeing, чей космический корабль Starliner столкнулся ранее с серьезными неполадками, серьезно унижены тем, что НАСА обратилось к их конкуренту, компании SpaceX, для устранения их проблем и спасения астронавтов, застрявших на МКС, сообщает издание New York Post со ссылкой на слова одного из сотрудников. "Сотрудники Boeing унижен" после того, как НАСА объявило, что двух астронавтов, застрявших на Международной космической станции из-за проблемного космического корабля Starliner, придется спасать выскочке-конкуренту - компании SpaceX Илона Маска", - пишет издание. Сотрудник космической программы Boeing из Флориды заявил, что это решение стало очередным ударом для компании, которая и так страдает от негативной реакции общественности из-за серии инцидентов с коммерческими рейсами в начале этого года. "У нас в последнее время было так много конфузов, мы находимся под микроскопом. Это просто сделало все в 100 раз хуже... Мы ненавидим SpaceX. Мы все время говорим о них гадости, а теперь они нас спасают", - рассказал сотрудник, говоривший на условиях анонимности. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов корабль прибыл на МКС и, несмотря на технические неполадки, успешно к ней пристыковался. Изначально планировалось, что миссия Starliner на станции будет продолжаться около недели, но из-за выявленных в ходе стыковки со станцией проблем корабль и его экипаж всё еще остается на МКС. Специалисты НАСА и Boeing пытаются выяснить причины и ликвидировать неполадки с двигателем корабля и выявленной на нем утечкой гелия, однако пока их усилия не увенчались успехом.

https://ria.ru/20240826/mask-1968415329.html

https://ria.ru/20240824/mks-1968282442.html

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космос - риа наука, флорида, илон маск, барри уилмор, наса, spacex