В Шебекино при обстреле ВСУ пострадали два человека
Гладков: два мирных жителя ранены в белгородском Шебекино при обстреле ВСУ
© Фото : соцсетиДым над Шебекино после обстрела со стороны ВСУ
© Фото : соцсети
Дым над Шебекино после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при повторном обстреле со стороны ВСУ Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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"Город Шебекино подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями ног бригадами СМП (скорой медицинской помощи - ред.) доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в своем Telegram-канале.
Гладков добавил, что, по предварительной информации, в трех частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы, еще в одном доме пробиты крыша и потолок. Также осколками посечены два легковых автомобиля.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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