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В Шебекино при обстреле ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:11 26.08.2024 (обновлено: 22:42 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/ranenye-1968624919.html
В Шебекино при обстреле ВСУ пострадали два человека
В Шебекино при обстреле ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 26.08.2024
В Шебекино при обстреле ВСУ пострадали два человека
Два мирных жителя ранены при повторном обстреле со стороны ВСУ Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T22:11
2024-08-26T22:42
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородская область
белгород
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при повторном обстреле со стороны ВСУ Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Город Шебекино подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями ног бригадами СМП (скорой медицинской помощи - ред.) доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в своем Telegram-канале.Гладков добавил, что, по предварительной информации, в трех частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы, еще в одном доме пробиты крыша и потолок. Также осколками посечены два легковых автомобиля.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
шебекино
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шебекино, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, белгород
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Белгород
В Шебекино при обстреле ВСУ пострадали два человека

Гладков: два мирных жителя ранены в белгородском Шебекино при обстреле ВСУ

© Фото : соцсетиДым над Шебекино после обстрела со стороны ВСУ
Дым над Шебекино после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : соцсети
Дым над Шебекино после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при повторном обстреле со стороны ВСУ Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Город Шебекино подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями ног бригадами СМП (скорой медицинской помощи - ред.) доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в своем Telegram-канале.
Гладков добавил, что, по предварительной информации, в трех частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы, еще в одном доме пробиты крыша и потолок. Также осколками посечены два легковых автомобиля.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгородская областьБелгород
 
 
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