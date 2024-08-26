https://ria.ru/20240826/rakitnoe-1968432028.html

Одиннадцать жителей Ракитного остаются в больницах после обстрела

Одиннадцать жителей Ракитного остаются в больницах после обстрела - РИА Новости, 26.08.2024

Одиннадцать жителей Ракитного остаются в больницах после обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в понедельник в своем Telegram-канале, что после обстрела со стороны Украины поселка Ракитное 25... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T08:36

2024-08-26T08:36

2024-08-26T12:08

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

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украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в понедельник в своем Telegram-канале, что после обстрела со стороны Украины поселка Ракитное 25 августа 11 человек продолжают находится на лечении в больницах, из них шестеро - в тяжелом состоянии. "Одиннадцать жителей Ракитянского района до сих пор продолжают оставаться в наших больницах. Шестеро в тяжелом состоянии, но стабильном. Три ребенка", - сказал Гладков в видеосообщении. Губернатор заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. "Если будет необходимость, отправим (пострадавших - ред.) в федеральные клиники. Сейчас их состояние тяжелых не позволяет это сделать, но и наши врачи справляются с ситуацией", - подчеркнул глава региона. Ранее Гладков сообщал, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар по поселку Ракитное. В результате погибли пять мирных жителей, ранено 13 человек, в том числе дети. СК РФ заявил о возбуждении уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки на Ракитное.

https://ria.ru/20240825/gorlovka-1968376237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, россия, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)