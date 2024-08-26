https://ria.ru/20240826/rakitnoe-1968432028.html
Одиннадцать жителей Ракитного остаются в больницах после обстрела
Одиннадцать жителей Ракитного остаются в больницах после обстрела - РИА Новости, 26.08.2024
Одиннадцать жителей Ракитного остаются в больницах после обстрела
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в понедельник в своем Telegram-канале, что после обстрела со стороны Украины поселка Ракитное 25... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T08:36
2024-08-26T08:36
2024-08-26T12:08
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
россия
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968329953_0:121:960:661_1920x0_80_0_0_3d41be1d4dbb1e6ca10b6ae01b73ec35.jpg
БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в понедельник в своем Telegram-канале, что после обстрела со стороны Украины поселка Ракитное 25 августа 11 человек продолжают находится на лечении в больницах, из них шестеро - в тяжелом состоянии. "Одиннадцать жителей Ракитянского района до сих пор продолжают оставаться в наших больницах. Шестеро в тяжелом состоянии, но стабильном. Три ребенка", - сказал Гладков в видеосообщении. Губернатор заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. "Если будет необходимость, отправим (пострадавших - ред.) в федеральные клиники. Сейчас их состояние тяжелых не позволяет это сделать, но и наши врачи справляются с ситуацией", - подчеркнул глава региона. Ранее Гладков сообщал, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар по поселку Ракитное. В результате погибли пять мирных жителей, ранено 13 человек, в том числе дети. СК РФ заявил о возбуждении уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки на Ракитное.
https://ria.ru/20240825/gorlovka-1968376237.html
https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html
белгородская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968329953_0:155:960:875_1920x0_80_0_0_69d6965d2abbb7ac58870e0fdac995bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, россия, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россия, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Одиннадцать жителей Ракитного остаются в больницах после обстрела
Гладков: 11 жителей белгородского Ракитного остаются в больницах после обстрела