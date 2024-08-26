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ПВО сбила беспилотники ВСУ над Курской областью и Черным морем
ПВО сбила беспилотники ВСУ над Курской областью и Черным морем - РИА Новости, 26.08.2024
ПВО сбила беспилотники ВСУ над Курской областью и Черным морем
Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Чёрным морем и над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:20
2024-08-26T14:20
2024-08-26T14:22
безопасность
курская область
черное море
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Чёрным морем и над Курской областью, сообщили в Минобороны России."26 августа т.г. около 13.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области и еще один над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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безопасность, курская область, черное море, россия, вооруженные силы украины
Безопасность, Курская область, Черное море, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ПВО сбила беспилотники ВСУ над Курской областью и Черным морем
ПВО уничтожило по одному украинскому БПЛА над Курской областью и Черным морем