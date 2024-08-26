https://ria.ru/20240826/pvo-1968518664.html

ПВО сбила беспилотники ВСУ над Курской областью и Черным морем

ПВО сбила беспилотники ВСУ над Курской областью и Черным морем - РИА Новости, 26.08.2024

ПВО сбила беспилотники ВСУ над Курской областью и Черным морем

Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Чёрным морем и над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T14:20

2024-08-26T14:20

2024-08-26T14:22

безопасность

курская область

черное море

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Чёрным морем и над Курской областью, сообщили в Минобороны России."26 августа т.г. около 13.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области и еще один над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

курская область

черное море

россия

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безопасность, курская область, черное море, россия, вооруженные силы украины