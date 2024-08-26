https://ria.ru/20240826/putin-1968549590.html
Путин поручил доложить о финансировании теробороны трех областей
Путин поручил доложить о финансировании теробороны трех областей - РИА Новости, 26.08.2024
Путин поручил доложить о финансировании теробороны трех областей
Президент России Владимир Путин поручил до 15 сентября доложить об обеспечении финансирования подразделений территориальной обороны Белгородской, Брянской и... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:48
2024-08-26T15:48
2024-08-26T15:48
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 сентября доложить об обеспечении финансирования подразделений территориальной обороны Белгородской, Брянской и Курской областей. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей: обеспечить финансирование за счет средств федерального бюджета подразделений территориальной обороны Белгородской, Брянской и Курской областей, исходя из численности таких подразделений, в том числе финансирование осуществления денежных выплат лицам, входящим в эти подразделения (с учетом выполняемых ими функций), и оснащения таких подразделений. Доклад - до 15 сентября 2024 года", - говорится в перечне. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Брянской области Александр Богомаз, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
https://ria.ru/20240826/putin-1968547905.html
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политика, курская область, россия, белгородская область, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав гладков
Политика, Курская область, Россия, Белгородская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вячеслав Гладков
Путин поручил доложить о финансировании теробороны трех областей
Путин поручил обеспечить финансирование подразделений территориальной обороны