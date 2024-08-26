https://ria.ru/20240826/putin-1968547905.html

Путин поручил обеспечить доступ к интернету в Белгородской области

Путин поручил обеспечить доступ к интернету в Белгородской области - РИА Новости, 26.08.2024

Путин поручил обеспечить доступ к интернету в Белгородской области

Президент России Владимир Путин поручил организовать в Белгородской, Брянской и Курской областях бесперебойный доступ к подвижной радиотелефонной связи и... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T15:44

2024-08-26T15:44

2024-08-26T15:44

курская область

россия

белгородская область

владимир путин

михаил мишустин

вячеслав гладков

общество

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать в Белгородской, Брянской и Курской областях бесперебойный доступ к подвижной радиотелефонной связи и интернету. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству России совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей: ... обеспечить на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей организацию бесперебойного доступа к подвижной радиотелефонной связи и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе для дистанционного обучения в общеобразовательных организациях", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 15 сентября 2024 года, ответственные: премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Брянской области Александр Богомаз, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. -0-

https://ria.ru/20240826/putin-1968540866.html

курская область

россия

белгородская область

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курская область, россия, белгородская область, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав гладков, общество