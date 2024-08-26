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Путин поручил обеспечить доступ к интернету в Белгородской области - РИА Новости, 26.08.2024
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15:44 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/putin-1968547905.html
Путин поручил обеспечить доступ к интернету в Белгородской области
Путин поручил обеспечить доступ к интернету в Белгородской области - РИА Новости, 26.08.2024
Путин поручил обеспечить доступ к интернету в Белгородской области
Президент России Владимир Путин поручил организовать в Белгородской, Брянской и Курской областях бесперебойный доступ к подвижной радиотелефонной связи и... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:44
2024-08-26T15:44
курская область
россия
белгородская область
владимир путин
михаил мишустин
вячеслав гладков
общество
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать в Белгородской, Брянской и Курской областях бесперебойный доступ к подвижной радиотелефонной связи и интернету. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству России совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей: ... обеспечить на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей организацию бесперебойного доступа к подвижной радиотелефонной связи и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе для дистанционного обучения в общеобразовательных организациях", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 15 сентября 2024 года, ответственные: премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Брянской области Александр Богомаз, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. -0-
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курская область, россия, белгородская область, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав гладков, общество
Курская область, Россия, Белгородская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вячеслав Гладков, Общество
Путин поручил обеспечить доступ к интернету в Белгородской области

Путин поручил организовать в Белгородской и Курской областях доступ к интернету

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать в Белгородской, Брянской и Курской областях бесперебойный доступ к подвижной радиотелефонной связи и интернету.
Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству России совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей: ... обеспечить на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей организацию бесперебойного доступа к подвижной радиотелефонной связи и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе для дистанционного обучения в общеобразовательных организациях", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 15 сентября 2024 года, ответственные: премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Брянской области Александр Богомаз, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. -0-
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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