https://ria.ru/20240826/putin-1968547905.html
Путин поручил обеспечить доступ к интернету в Белгородской области
Путин поручил обеспечить доступ к интернету в Белгородской области - РИА Новости, 26.08.2024
Путин поручил обеспечить доступ к интернету в Белгородской области
Президент России Владимир Путин поручил организовать в Белгородской, Брянской и Курской областях бесперебойный доступ к подвижной радиотелефонной связи и... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:44
2024-08-26T15:44
2024-08-26T15:44
курская область
россия
белгородская область
владимир путин
михаил мишустин
вячеслав гладков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964673588_258:615:2805:2048_1920x0_80_0_0_4e26fee40b5144544fce21500d0a9ba6.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать в Белгородской, Брянской и Курской областях бесперебойный доступ к подвижной радиотелефонной связи и интернету. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству России совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей: ... обеспечить на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей организацию бесперебойного доступа к подвижной радиотелефонной связи и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе для дистанционного обучения в общеобразовательных организациях", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 15 сентября 2024 года, ответственные: премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Брянской области Александр Богомаз, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. -0-
https://ria.ru/20240826/putin-1968540866.html
курская область
россия
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964673588_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf1815cccd5f4877d434c2abe7cae154.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, белгородская область, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав гладков, общество
Курская область, Россия, Белгородская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вячеслав Гладков, Общество
Путин поручил обеспечить доступ к интернету в Белгородской области
Путин поручил организовать в Белгородской и Курской областях доступ к интернету