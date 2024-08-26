https://ria.ru/20240826/putin-1968547231.html

Путину доложат о возможности онлайн-обучения детей в приграничных областях

Путину доложат о возможности онлайн-обучения детей в приграничных областях - РИА Новости, 26.08.2024

Путину доложат о возможности онлайн-обучения детей в приграничных областях

Президент России Владимир Путин поручил до 15 сентября доложить о возможности организации дистанционного обучения детей в Белгородской, Брянской и Курской... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T15:43

2024-08-26T15:43

2024-08-26T15:43

общество

курская область

россия

белгородская область

владимир путин

михаил мишустин

вячеслав гладков

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 сентября доложить о возможности организации дистанционного обучения детей в Белгородской, Брянской и Курской областях. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях 22 августа опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей... с учетом ранее данных поручений по организации зачисления в общеобразовательные и дошкольные образовательные организации детей, эвакуированных с пострадавших территорий, выработать механизмы, предусматривающие очное обучение этих детей в образовательных организациях в других субъектах Российской Федерации, в том числе в санаториях и детских лагерях, а также рассмотреть вопрос о возможности организации дистанционного обучения детей в общеобразовательных организациях на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 сентября, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Брянской области Александр Богомаз и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

https://ria.ru/20240826/peskov-1968487964.html

курская область

россия

белгородская область

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общество, курская область, россия, белгородская область, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав гладков