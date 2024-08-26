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Путину доложат о возможности онлайн-обучения детей в приграничных областях - РИА Новости, 26.08.2024
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15:43 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/putin-1968547231.html
Путину доложат о возможности онлайн-обучения детей в приграничных областях
Путину доложат о возможности онлайн-обучения детей в приграничных областях - РИА Новости, 26.08.2024
Путину доложат о возможности онлайн-обучения детей в приграничных областях
Президент России Владимир Путин поручил до 15 сентября доложить о возможности организации дистанционного обучения детей в Белгородской, Брянской и Курской... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:43
2024-08-26T15:43
общество
курская область
россия
белгородская область
владимир путин
михаил мишустин
вячеслав гладков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 сентября доложить о возможности организации дистанционного обучения детей в Белгородской, Брянской и Курской областях. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях 22 августа опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей... с учетом ранее данных поручений по организации зачисления в общеобразовательные и дошкольные образовательные организации детей, эвакуированных с пострадавших территорий, выработать механизмы, предусматривающие очное обучение этих детей в образовательных организациях в других субъектах Российской Федерации, в том числе в санаториях и детских лагерях, а также рассмотреть вопрос о возможности организации дистанционного обучения детей в общеобразовательных организациях на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 сентября, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Брянской области Александр Богомаз и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
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общество, курская область, россия, белгородская область, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав гладков
Общество, Курская область, Россия, Белгородская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вячеслав Гладков
Путину доложат о возможности онлайн-обучения детей в приграничных областях

Путину доложат о возможности онлайн-обучения детей в трех приграничных областях

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 сентября доложить о возможности организации дистанционного обучения детей в Белгородской, Брянской и Курской областях.
Соответствующий перечень поручений по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях 22 августа опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей... с учетом ранее данных поручений по организации зачисления в общеобразовательные и дошкольные образовательные организации детей, эвакуированных с пострадавших территорий, выработать механизмы, предусматривающие очное обучение этих детей в образовательных организациях в других субъектах Российской Федерации, в том числе в санаториях и детских лагерях, а также рассмотреть вопрос о возможности организации дистанционного обучения детей в общеобразовательных организациях на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 сентября, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Брянской области Александр Богомаз и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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ОбществоКурская областьРоссияБелгородская областьВладимир ПутинМихаил МишустинВячеслав Гладков
 
 
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