https://ria.ru/20240826/putin-1968473633.html

Путин прокомментировал работу над нацпроектами

Путин прокомментировал работу над нацпроектами - РИА Новости, 26.08.2024

Путин прокомментировал работу над нацпроектами

В работе над нацпроектами недопустимы пустышки без достижения результата, для бюрократической галочки, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:51

2024-08-26T11:51

2024-08-26T11:51

россия

владимир путин

экономика

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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - РИА Новости. В работе над нацпроектами недопустимы пустышки без достижения результата, для бюрократической галочки, заявил президент России Владимир Путин. "В нацпроектах недопустимы какие-то пустышки, проходные, холостые пункты для бюрократической галочки, то есть без достижения реального результата, практических позитивных изменений в жизни людей", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20240602/natsproekty-1950000592.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, экономика