https://ria.ru/20240826/putin-1968473633.html
Путин прокомментировал работу над нацпроектами
Путин прокомментировал работу над нацпроектами - РИА Новости, 26.08.2024
Путин прокомментировал работу над нацпроектами
В работе над нацпроектами недопустимы пустышки без достижения результата, для бюрократической галочки, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:51
2024-08-26T11:51
2024-08-26T11:51
россия
владимир путин
экономика
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - РИА Новости. В работе над нацпроектами недопустимы пустышки без достижения результата, для бюрократической галочки, заявил президент России Владимир Путин. "В нацпроектах недопустимы какие-то пустышки, проходные, холостые пункты для бюрократической галочки, то есть без достижения реального результата, практических позитивных изменений в жизни людей", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20240602/natsproekty-1950000592.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин прокомментировал работу над нацпроектами
Путин: в работе над нацпроектами недопустимы пустышки без достижения результата
НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - РИА Новости. В работе над нацпроектами недопустимы пустышки без достижения результата, для бюрократической галочки, заявил президент России Владимир Путин.
"В нацпроектах недопустимы какие-то пустышки, проходные, холостые пункты для бюрократической галочки, то есть без достижения реального результата, практических позитивных изменений в жизни людей", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.