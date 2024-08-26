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Путин прокомментировал работу над нацпроектами - РИА Новости, 26.08.2024
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11:51 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/putin-1968473633.html
Путин прокомментировал работу над нацпроектами
Путин прокомментировал работу над нацпроектами - РИА Новости, 26.08.2024
Путин прокомментировал работу над нацпроектами
В работе над нацпроектами недопустимы пустышки без достижения результата, для бюрократической галочки, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:51
2024-08-26T11:51
россия
владимир путин
экономика
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - РИА Новости. В работе над нацпроектами недопустимы пустышки без достижения результата, для бюрократической галочки, заявил президент России Владимир Путин. "В нацпроектах недопустимы какие-то пустышки, проходные, холостые пункты для бюрократической галочки, то есть без достижения реального результата, практических позитивных изменений в жизни людей", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин прокомментировал работу над нацпроектами

Путин: в работе над нацпроектами недопустимы пустышки без достижения результата

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / POOL
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - РИА Новости. В работе над нацпроектами недопустимы пустышки без достижения результата, для бюрократической галочки, заявил президент России Владимир Путин.
"В нацпроектах недопустимы какие-то пустышки, проходные, холостые пункты для бюрократической галочки, то есть без достижения реального результата, практических позитивных изменений в жизни людей", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
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РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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