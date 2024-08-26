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Путин назвал главный ориентир при реализации планов по развитию страны - РИА Новости, 26.08.2024
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11:47 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/putin-1968472732.html
Путин назвал главный ориентир при реализации планов по развитию страны
Путин назвал главный ориентир при реализации планов по развитию страны - РИА Новости, 26.08.2024
Путин назвал главный ориентир при реализации планов по развитию страны
Власти России опираются на ситуацию в экономике при реализации планов по развитию страны, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:47
2024-08-26T11:47
экономика
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - РИА Новости. Власти России опираются на ситуацию в экономике при реализации планов по развитию страны, сказал президент России Владимир Путин. "Реализуя наши планы, мы в первую очередь опираемся на положение дел в экономике, поскольку именно индустриальный, торговый, логистический, финансовый потенциал определяет ресурсные и бюджетные возможности государства", - заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал главный ориентир при реализации планов по развитию страны

Путин: власти в планах по развитию страны опираются на ситуацию в экономике

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - РИА Новости. Власти России опираются на ситуацию в экономике при реализации планов по развитию страны, сказал президент России Владимир Путин.
"Реализуя наши планы, мы в первую очередь опираемся на положение дел в экономике, поскольку именно индустриальный, торговый, логистический, финансовый потенциал определяет ресурсные и бюджетные возможности государства", - заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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