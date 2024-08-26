https://ria.ru/20240826/produkty-1968469452.html
Жителей поврежденной высотки в Саратове обеспечили продуктами
Жителей поврежденной высотки в Саратове обеспечили продуктами - РИА Новости, 26.08.2024
Жителей поврежденной высотки в Саратове обеспечили продуктами
Жители 40-этажного дома в центре Саратова, пострадавшего при атаке беспилотников на регион, обеспечены продуктами и предметами первой необходимости, сообщила... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:37
2024-08-26T11:37
2024-08-26T11:37
происшествия
саратов
энгельс
роман бусаргин
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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Жители 40-этажного дома в центре Саратова, пострадавшего при атаке беспилотников на регион, обеспечены продуктами и предметами первой необходимости, сообщила глава города Лада Мокроусова в Telegram-канале. Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе. "Администрацией организован временный пункт оказания помощи жителям высотки, пострадавшей в результате атаки БПЛА, по адресу: улица Хвесина, 42/2. Люди обеспечены продуктами и предметами первой необходимости. Медицинскими работниками оказывается необходимая помощь. По поручению губернатора во временном пункте (улица Хвесина, 42/2) организован оперативный штаб. С гражданами работают представители администрации, которые фиксируют и отрабатывают все обращения граждан. Также саратовцы могут обращаться по телефону (8452) 23-18-50", - написала Мокроусова. Она подчеркнула, что при необходимости жителям будет предоставлено временное жилье.
https://ria.ru/20240826/saratov-1968436062.html
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Жилой дом в Саратове после атаки дрона ВСУ
Кадры корреспондента РИА Новости из Саратова, где обломками дрона поврежден 40-этажный дом
2024-08-26T11:37
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PT0M08S
РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, саратов, энгельс, роман бусаргин
Происшествия, Саратов, Энгельс, Роман Бусаргин
Жителей поврежденной высотки в Саратове обеспечили продуктами
Жителей поврежденной при атаке БПЛА высотки в Саратове обеспечили продуктами