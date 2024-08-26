https://ria.ru/20240826/produkty-1968469452.html

Жителей поврежденной высотки в Саратове обеспечили продуктами

Жителей поврежденной высотки в Саратове обеспечили продуктами - РИА Новости, 26.08.2024

Жителей поврежденной высотки в Саратове обеспечили продуктами

Жители 40-этажного дома в центре Саратова, пострадавшего при атаке беспилотников на регион, обеспечены продуктами и предметами первой необходимости, сообщила... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:37

2024-08-26T11:37

2024-08-26T11:37

происшествия

саратов

энгельс

роман бусаргин

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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Жители 40-этажного дома в центре Саратова, пострадавшего при атаке беспилотников на регион, обеспечены продуктами и предметами первой необходимости, сообщила глава города Лада Мокроусова в Telegram-канале. Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе. "Администрацией организован временный пункт оказания помощи жителям высотки, пострадавшей в результате атаки БПЛА, по адресу: улица Хвесина, 42/2. Люди обеспечены продуктами и предметами первой необходимости. Медицинскими работниками оказывается необходимая помощь. По поручению губернатора во временном пункте (улица Хвесина, 42/2) организован оперативный штаб. С гражданами работают представители администрации, которые фиксируют и отрабатывают все обращения граждан. Также саратовцы могут обращаться по телефону (8452) 23-18-50", - написала Мокроусова. Она подчеркнула, что при необходимости жителям будет предоставлено временное жилье.

https://ria.ru/20240826/saratov-1968436062.html

https://ria.ru/20240826/aeroport-1968432178.html

саратов

энгельс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жилой дом в Саратове после атаки дрона ВСУ Кадры корреспондента РИА Новости из Саратова, где обломками дрона поврежден 40-этажный дом 2024-08-26T11:37 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратов, энгельс, роман бусаргин