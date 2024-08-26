Рейтинг@Mail.ru
Жителей поврежденной высотки в Саратове обеспечили продуктами - РИА Новости, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/produkty-1968469452.html
Жителей поврежденной высотки в Саратове обеспечили продуктами
Жителей поврежденной высотки в Саратове обеспечили продуктами - РИА Новости, 26.08.2024
Жителей поврежденной высотки в Саратове обеспечили продуктами
Жители 40-этажного дома в центре Саратова, пострадавшего при атаке беспилотников на регион, обеспечены продуктами и предметами первой необходимости, сообщила... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:37
2024-08-26T11:37
происшествия
саратов
энгельс
роман бусаргин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968446798_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cea20fa3668c066204a9391281e8abd4.jpg
САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Жители 40-этажного дома в центре Саратова, пострадавшего при атаке беспилотников на регион, обеспечены продуктами и предметами первой необходимости, сообщила глава города Лада Мокроусова в Telegram-канале. Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе. "Администрацией организован временный пункт оказания помощи жителям высотки, пострадавшей в результате атаки БПЛА, по адресу: улица Хвесина, 42/2. Люди обеспечены продуктами и предметами первой необходимости. Медицинскими работниками оказывается необходимая помощь. По поручению губернатора во временном пункте (улица Хвесина, 42/2) организован оперативный штаб. С гражданами работают представители администрации, которые фиксируют и отрабатывают все обращения граждан. Также саратовцы могут обращаться по телефону (8452) 23-18-50", - написала Мокроусова. Она подчеркнула, что при необходимости жителям будет предоставлено временное жилье.
https://ria.ru/20240826/saratov-1968436062.html
https://ria.ru/20240826/aeroport-1968432178.html
саратов
энгельс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Жилой дом в Саратове после атаки дрона ВСУ
Кадры корреспондента РИА Новости из Саратова, где обломками дрона поврежден 40-этажный дом
2024-08-26T11:37
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968446798_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d0d5800dec492654132d6d8ba0264ea2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, энгельс, роман бусаргин
Происшествия, Саратов, Энгельс, Роман Бусаргин
Жителей поврежденной высотки в Саратове обеспечили продуктами

Жителей поврежденной при атаке БПЛА высотки в Саратове обеспечили продуктами

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. Жители 40-этажного дома в центре Саратова, пострадавшего при атаке беспилотников на регион, обеспечены продуктами и предметами первой необходимости, сообщила глава города Лада Мокроусова в Telegram-канале.
Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе.
Оперативный штаб для оказания помощи жильцам домов, получивших повреждения в результате атаки БПЛА в Саратовской области. 26 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
В Саратове и Энгельсе развернуты оперативные штабы
Вчера, 09:17
"Администрацией организован временный пункт оказания помощи жителям высотки, пострадавшей в результате атаки БПЛА, по адресу: улица Хвесина, 42/2. Люди обеспечены продуктами и предметами первой необходимости. Медицинскими работниками оказывается необходимая помощь. По поручению губернатора во временном пункте (улица Хвесина, 42/2) организован оперативный штаб. С гражданами работают представители администрации, которые фиксируют и отрабатывают все обращения граждан. Также саратовцы могут обращаться по телефону (8452) 23-18-50", - написала Мокроусова.
Она подчеркнула, что при необходимости жителям будет предоставлено временное жилье.
Международный аэропорт Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Аэропорт Саратова вернулся к штатной работе после атаки БПЛА
Вчера, 08:38
 
ПроисшествияСаратовЭнгельсРоман Бусаргин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала