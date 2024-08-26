https://ria.ru/20240826/pravozaschitniki-1968570121.html

Правозащитники призвали ЕС ввести санкции против Израиля

Правозащитники призвали ЕС ввести санкции против Израиля - РИА Новости, 26.08.2024

Правозащитники призвали ЕС ввести санкции против Израиля

Около 60 правозащитных организаций, в числе которых "Репортеры без границ" и ряд национальных союзов журналистов, в совместном заявлении призвали Евросоюз... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T16:57

2024-08-26T16:57

2024-08-26T16:58

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Около 60 правозащитных организаций, в числе которых "Репортеры без границ" и ряд национальных союзов журналистов, в совместном заявлении призвали Евросоюз приостановить действие Соглашения об ассоциации с Израилем и ввести против него санкции, обвинив в убийстве журналистов в секторе Газа. "Наши организации обращаются к Европейскому союзу с просьбой принять меры в связи с беспрецедентным убийством израильскими властями журналистов и другими нарушениями свободы СМИ... Это является частью широко распространенных и систематических нарушений, совершаемых израильскими властями в секторе Газа, на Западном берегу, в Израиле и в других местах... Эти нарушения должны привести к приостановлению действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем и дальнейшим целенаправленным санкциям ЕС в отношении виновных", - говорится в заявлении, которое адресовано главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и комиссару ЕС по торговле Валдису Домбровскому. Организации в своем заявлении выразили сожаление, что не все страны ЕС "признали и осудили преступления израильских сил" в секторе Газа. Согласно документу, организации зафиксировали убийства более 100 палестинских, двух израильских и трех ливанских журналистов в секторе Газа с 7 октября 2023 года, что делает этот период "самым смертоносным для журналистов за десятилетия". В документе отмечается, что целенаправленное или неизбирательное убийство журналистов является военным преступлением. Правозащитники призвали европейских лидеров публично потребовать от Израиля выполнения ряда требований в отношении свободы прессы, включающих снятие Израилем блокады, мешающей международным, израильским и палестинским журналистам самостоятельно посещать сектор Газа, и освобождение всех палестинских журналистов, содержащихся под стражей без предъявления обвинений. Из документа также следует, что правозащитники требуют открыть неограниченный доступ в Израиль и сектор Газа для международных организаций для расследования предполагаемых нарушений международного права всеми сторонами. В конце мая Боррель сообщал, что главы МИД Евросоюза обсуждают возможность частичной приостановки Соглашения об ассоциации с Израилем из-за его действий в секторе Газа. Он пояснил, что обсуждается положение соглашения, которое касается гуманитарного права. Ранее Испания призвала Борреля проверить, соблюдает ли Израиль свои обязательства в области прав человека в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240817/ataka-1966731152.html

https://ria.ru/20240110/gaza-1920412348.html

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