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Замглавы МИД разъяснил послу Индии позицию России по конфликту на Украине - РИА Новости, 26.08.2024
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18:54 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/pozitsiya-1968600759.html
Замглавы МИД разъяснил послу Индии позицию России по конфликту на Украине
Замглавы МИД разъяснил послу Индии позицию России по конфликту на Украине - РИА Новости, 26.08.2024
Замглавы МИД разъяснил послу Индии позицию России по конфликту на Украине
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин разъяснил послу Индии в Москве Винаю Кумару принципиальную позицию России по конфликту на Украине, заявили в российском... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T18:54
2024-08-26T18:54
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин разъяснил послу Индии в Москве Винаю Кумару принципиальную позицию России по конфликту на Украине, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Стороны сверили подходы к отдельным международным и двусторонним вопросам. Главе индийской дипмиссии была вновь разъяснена принципиальная позиция России по конфликту на Украине", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Премьер-министр Индии Нарендра Моди 23 августа посетил Украину, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Ранее Моди заявил, что Индия и он лично готовы внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240826/udar-1968560661.html
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в мире, россия, украина, индия, нарендра моди, михаил галузин, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Индия, Нарендра Моди, Михаил Галузин, Владимир Зеленский
Замглавы МИД разъяснил послу Индии позицию России по конфликту на Украине

Замглавы МИД разъяснил послу Индии принципиальную позицию России по Украине

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин разъяснил послу Индии в Москве Винаю Кумару принципиальную позицию России по конфликту на Украине, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«
"Стороны сверили подходы к отдельным международным и двусторонним вопросам. Главе индийской дипмиссии была вновь разъяснена принципиальная позиция России по конфликту на Украине", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди 23 августа посетил Украину, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Ранее Моди заявил, что Индия и он лично готовы внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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В миреРоссияУкраинаИндияНарендра МодиМихаил ГалузинВладимир Зеленский
 
 
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