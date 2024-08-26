https://ria.ru/20240826/pozhar-1968625276.html

В Ровеньковском районе ЛНР вспыхнул ландшафтный пожар

В Ровеньковском районе ЛНР вспыхнул ландшафтный пожар - РИА Новости, 26.08.2024

В Ровеньковском районе ЛНР вспыхнул ландшафтный пожар

Главное управление МЧС по ЛНР сообщило, что спасатели ликвидируют пожар на 170 гектарах в Ровеньковском районе ЛНР. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T22:17

2024-08-26T22:17

2024-08-26T22:17

происшествия

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Главное управление МЧС по ЛНР сообщило, что спасатели ликвидируют пожар на 170 гектарах в Ровеньковском районе ЛНР. "Спасатели МЧС России ликвидируют масштабный пожар в Ровеньковском районе... В результате пожара уничтожено: 100 гектаров сухой травы и 70 гектаров кустарника", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что на место происшествия выехали пять подразделений МЧС России, по прибытии наблюдалось множество очагов возгорания, тушение осложнял порывистый ветер и высокая температура воздуха. Кроме того, была угроза перехода огня на населенный пункт, однако спасатели отбили пламя. Пожар локализован, тушение продолжается.

https://ria.ru/20240711/pozhar-1958971186.html

луганская народная республика

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)