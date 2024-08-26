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В Ровеньковском районе ЛНР вспыхнул ландшафтный пожар - РИА Новости, 26.08.2024
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22:17 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/pozhar-1968625276.html
В Ровеньковском районе ЛНР вспыхнул ландшафтный пожар
В Ровеньковском районе ЛНР вспыхнул ландшафтный пожар - РИА Новости, 26.08.2024
В Ровеньковском районе ЛНР вспыхнул ландшафтный пожар
Главное управление МЧС по ЛНР сообщило, что спасатели ликвидируют пожар на 170 гектарах в Ровеньковском районе ЛНР. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T22:17
2024-08-26T22:17
происшествия
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Главное управление МЧС по ЛНР сообщило, что спасатели ликвидируют пожар на 170 гектарах в Ровеньковском районе ЛНР. "Спасатели МЧС России ликвидируют масштабный пожар в Ровеньковском районе... В результате пожара уничтожено: 100 гектаров сухой травы и 70 гектаров кустарника", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что на место происшествия выехали пять подразделений МЧС России, по прибытии наблюдалось множество очагов возгорания, тушение осложнял порывистый ветер и высокая температура воздуха. Кроме того, была угроза перехода огня на населенный пункт, однако спасатели отбили пламя. Пожар локализован, тушение продолжается.
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происшествия, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ровеньковском районе ЛНР вспыхнул ландшафтный пожар

МЧС: спасатели ликвидируют пожар на 170 гектарах в Ровеньковском районе ЛНР

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР
Сотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Главное управление МЧС по ЛНР сообщило, что спасатели ликвидируют пожар на 170 гектарах в Ровеньковском районе ЛНР.
"Спасатели МЧС России ликвидируют масштабный пожар в Ровеньковском районе... В результате пожара уничтожено: 100 гектаров сухой травы и 70 гектаров кустарника", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что на место происшествия выехали пять подразделений МЧС России, по прибытии наблюдалось множество очагов возгорания, тушение осложнял порывистый ветер и высокая температура воздуха. Кроме того, была угроза перехода огня на населенный пункт, однако спасатели отбили пламя. Пожар локализован, тушение продолжается.
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ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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