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Площадь пожара в районе Феодосии и поселка Орджоникидзе в Крыму выросла

Площадь пожара в районе Феодосии и поселка Орджоникидзе в Крыму выросла - РИА Новости, 26.08.2024

Площадь пожара в районе Феодосии и поселка Орджоникидзе в Крыму выросла

Пожар в Крыму в районе Феодосии и поселка Орджоникидзе у плато Тепе-Оба распространился на площади 150 гектаров, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T18:27

2024-08-26T18:27

2024-08-26T18:39

феодосия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

природные пожары в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Пожар в Крыму в районе Феодосии и поселка Орджоникидзе у плато Тепе-Оба распространился на площади 150 гектаров, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.Ранее МЧС сообщало, что в районе Феодосии на плато Тепе-Оба горит сухая растительность. Площадь пожара, который распространился из-за сильного ветра, несмотря на усилия пожарников и лесников, составляла 75 гектаров. К тушению привлечено более 380 человек и 105 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России."На данный момент площадь пожара составляет 150 гектаров. В тушении задействовано 470 человек и более 100 единиц техники", - говорится в сообщении.Сотрудники МЧС РФ, добавили в ведомстве, не допустили распространение огня на село Южное.Работу пожарных, лесников и волонтеров осложняет сильный порывистый ветер, на отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар. Авиация МЧС России продолжает работу, вертолетами Ми-8 МЧС РФ произведено 42 сброса воды объемом 210 тонн.

https://ria.ru/20240825/anapa-1968404594.html

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Пожар в районе Феодосии и поселка Орджоникидзе в Крыму Площадь пожара в районе Феодосии и поселка Орджоникидзе в Крыму выросла до 150 га, тушение осложняет порывистый ветер, сообщает МЧС 2024-08-26T18:27 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

феодосия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, природные пожары в россии