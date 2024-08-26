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Площадь пожара в районе Феодосии и поселка Орджоникидзе в Крыму выросла
Площадь пожара в районе Феодосии и поселка Орджоникидзе в Крыму выросла - РИА Новости, 26.08.2024
Площадь пожара в районе Феодосии и поселка Орджоникидзе в Крыму выросла
Пожар в Крыму в районе Феодосии и поселка Орджоникидзе у плато Тепе-Оба распространился на площади 150 гектаров, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T18:27
2024-08-26T18:27
2024-08-26T18:39
феодосия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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природные пожары в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Пожар в Крыму в районе Феодосии и поселка Орджоникидзе у плато Тепе-Оба распространился на площади 150 гектаров, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.Ранее МЧС сообщало, что в районе Феодосии на плато Тепе-Оба горит сухая растительность. Площадь пожара, который распространился из-за сильного ветра, несмотря на усилия пожарников и лесников, составляла 75 гектаров. К тушению привлечено более 380 человек и 105 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России."На данный момент площадь пожара составляет 150 гектаров. В тушении задействовано 470 человек и более 100 единиц техники", - говорится в сообщении.Сотрудники МЧС РФ, добавили в ведомстве, не допустили распространение огня на село Южное.Работу пожарных, лесников и волонтеров осложняет сильный порывистый ветер, на отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар. Авиация МЧС России продолжает работу, вертолетами Ми-8 МЧС РФ произведено 42 сброса воды объемом 210 тонн.
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Пожар в районе Феодосии и поселка Орджоникидзе в Крыму
Площадь пожара в районе Феодосии и поселка Орджоникидзе в Крыму выросла до 150 га, тушение осложняет порывистый ветер, сообщает МЧС
2024-08-26T18:27
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феодосия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, природные пожары в россии
Феодосия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Природные пожары в России
Площадь пожара в районе Феодосии и поселка Орджоникидзе в Крыму выросла
Площадь пожара у Феодосии и поселка Орджоникидзе в Крыму выросла до 150 га