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Возгорание на Омском НПЗ локализовали - РИА Новости, 26.08.2024
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16:31 26.08.2024 (обновлено: 16:42 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/pozhar-1968559320.html
Возгорание на Омском НПЗ локализовали
Возгорание на Омском НПЗ локализовали - РИА Новости, 26.08.2024
Возгорание на Омском НПЗ локализовали
Спасатели и пожарные полностью локализовали возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе, рассказали в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:31
2024-08-26T16:42
происшествия
омск
газпромнефть-омский нпз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ОМСК, 26 авг - РИА Новости. Спасатели и пожарные полностью локализовали возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе, рассказали в пресс-службе предприятия.Инцидент на предприятии произошел около 15.00, в результате чего на Омском НПЗ загорелась одна из промышленных установок. Изначально сообщалось, что площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. Хлопок слышали в нескольких районах Омска. При возгорании пострадали семь человек."Возгорание на Омском НПЗ полностью локализовано. Предприятие работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.По данным регионального МЧС, площадь пожара составила 150 квадратных метров. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Устанавливаются причины инцидента.Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти", это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие входит в число крупнейших поставщиков моторных топлив на внутренний рынок: здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода – более 21 миллиона тонн нефти.
https://ria.ru/20240826/npz-1968548729.html
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происшествия, омск, газпромнефть-омский нпз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Омск, Газпромнефть-Омский НПЗ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Возгорание на Омском НПЗ локализовали

Пресс-служба Омского НПЦ сообщила, что возгорание на предприятии локализовали

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПожар на нефтезаводе в Омске
Пожар на нефтезаводе в Омске - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Пожар на нефтезаводе в Омске
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ОМСК, 26 авг - РИА Новости. Спасатели и пожарные полностью локализовали возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе, рассказали в пресс-службе предприятия.
Инцидент на предприятии произошел около 15.00, в результате чего на Омском НПЗ загорелась одна из промышленных установок. Изначально сообщалось, что площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. Хлопок слышали в нескольких районах Омска. При возгорании пострадали семь человек.
Пожар на Омском НПЗ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
После инцидента на Омском НПЗ госпитализировали семь человек
Вчера, 15:46
«
"Возгорание на Омском НПЗ полностью локализовано. Предприятие работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
По данным регионального МЧС, площадь пожара составила 150 квадратных метров. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Устанавливаются причины инцидента.
Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти", это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие входит в число крупнейших поставщиков моторных топлив на внутренний рынок: здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода – более 21 миллиона тонн нефти.
Работа Омского НПЗ Газпром нефти - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Возгорание на Омском НПЗ не повлияет на объемы переработки
Вчера, 14:34
 
ПроисшествияОмскГазпромнефть-Омский НПЗМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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