https://ria.ru/20240826/pozhar-1968559320.html

Возгорание на Омском НПЗ локализовали

Возгорание на Омском НПЗ локализовали - РИА Новости, 26.08.2024

Возгорание на Омском НПЗ локализовали

Спасатели и пожарные полностью локализовали возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе, рассказали в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T16:31

2024-08-26T16:31

2024-08-26T16:42

происшествия

омск

газпромнефть-омский нпз

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ОМСК, 26 авг - РИА Новости. Спасатели и пожарные полностью локализовали возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе, рассказали в пресс-службе предприятия.Инцидент на предприятии произошел около 15.00, в результате чего на Омском НПЗ загорелась одна из промышленных установок. Изначально сообщалось, что площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. Хлопок слышали в нескольких районах Омска. При возгорании пострадали семь человек."Возгорание на Омском НПЗ полностью локализовано. Предприятие работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.По данным регионального МЧС, площадь пожара составила 150 квадратных метров. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Устанавливаются причины инцидента.Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти", это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие входит в число крупнейших поставщиков моторных топлив на внутренний рынок: здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода – более 21 миллиона тонн нефти.

https://ria.ru/20240826/npz-1968548729.html

https://ria.ru/20240826/npz-1968523769.html

омск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, омск, газпромнефть-омский нпз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)