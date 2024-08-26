https://ria.ru/20240826/pozhar-1968553428.html
После пожара на Омском НПЗ возбудили уголовное дело
После пожара на Омском НПЗ возбудили уголовное дело - РИА Новости, 26.08.2024
После пожара на Омском НПЗ возбудили уголовное дело
После пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе, где пострадали несколько сотрудников, возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:01
2024-08-26T16:01
2024-08-26T16:29
происшествия
россия
омская область
омск
виталий хоценко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
газпром
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ОМСК, 26 авг — РИА Новости. После пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе, где пострадали несколько сотрудников, возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Омской области. "По предварительным данным, автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования, пострадало несколько работников предприятия, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести", — указали в ведомстве.Около 15:00 (12:00 мск) в районе Нефтяников в Омске раздался сильный взрыв, который было слышно в нескольких других частях города. Как выяснилось, произошло возгорание на одной из установок Омского НПЗ. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. Семь человек госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии.К тушению пожара от МЧС России привлечены 52 человека и 15 единиц техники. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что ситуация с возгоранием находится под контролем, устанавливаются причины инцидента.Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти", это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода — более 21 миллиона тонн нефти.
https://ria.ru/20240826/npz-1968523769.html
https://ria.ru/20240819/pozhar-1967046740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, омская область, омск, виталий хоценко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром
Происшествия, Россия, Омская область, Омск, Виталий Хоценко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Газпром
После пожара на Омском НПЗ возбудили уголовное дело
После пожара на Омском НПЗ, где пострадали сотрудники, возбудили уголовное дело