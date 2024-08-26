https://ria.ru/20240826/pozhar-1968553428.html

После пожара на Омском НПЗ возбудили уголовное дело

После пожара на Омском НПЗ возбудили уголовное дело - РИА Новости, 26.08.2024

После пожара на Омском НПЗ возбудили уголовное дело

После пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе, где пострадали несколько сотрудников, возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T16:01

2024-08-26T16:01

2024-08-26T16:29

происшествия

россия

омская область

омск

виталий хоценко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

газпром

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ОМСК, 26 авг — РИА Новости. После пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе, где пострадали несколько сотрудников, возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Омской области. "По предварительным данным, автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования, пострадало несколько работников предприятия, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести", — указали в ведомстве.Около 15:00 (12:00 мск) в районе Нефтяников в Омске раздался сильный взрыв, который было слышно в нескольких других частях города. Как выяснилось, произошло возгорание на одной из установок Омского НПЗ. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. Семь человек госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии.К тушению пожара от МЧС России привлечены 52 человека и 15 единиц техники. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что ситуация с возгоранием находится под контролем, устанавливаются причины инцидента.Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти", это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода — более 21 миллиона тонн нефти.

https://ria.ru/20240826/npz-1968523769.html

https://ria.ru/20240819/pozhar-1967046740.html

россия

омская область

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, омская область, омск, виталий хоценко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром