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После пожара на Омском НПЗ возбудили уголовное дело - РИА Новости, 26.08.2024
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16:01 26.08.2024 (обновлено: 16:29 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/pozhar-1968553428.html
После пожара на Омском НПЗ возбудили уголовное дело
После пожара на Омском НПЗ возбудили уголовное дело - РИА Новости, 26.08.2024
После пожара на Омском НПЗ возбудили уголовное дело
После пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе, где пострадали несколько сотрудников, возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:01
2024-08-26T16:29
происшествия
россия
омская область
омск
виталий хоценко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
газпром
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ОМСК, 26 авг — РИА Новости. После пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе, где пострадали несколько сотрудников, возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Омской области. &quot;По предварительным данным, автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования, пострадало несколько работников предприятия, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести&quot;, — указали в ведомстве.Около 15:00 (12:00 мск) в районе Нефтяников в Омске раздался сильный взрыв, который было слышно в нескольких других частях города. Как выяснилось, произошло возгорание на одной из установок Омского НПЗ. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. Семь человек госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии.К тушению пожара от МЧС России привлечены 52 человека и 15 единиц техники. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что ситуация с возгоранием находится под контролем, устанавливаются причины инцидента.Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти", это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода — более 21 миллиона тонн нефти.
https://ria.ru/20240826/npz-1968523769.html
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происшествия, россия, омская область, омск, виталий хоценко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром
Происшествия, Россия, Омская область, Омск, Виталий Хоценко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Газпром
После пожара на Омском НПЗ возбудили уголовное дело

После пожара на Омском НПЗ, где пострадали сотрудники, возбудили уголовное дело

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПожар на Омском НПЗ
Пожар на Омском НПЗ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Пожар на Омском НПЗ
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ОМСК, 26 авг — РИА Новости. После пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе, где пострадали несколько сотрудников, возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Омской области.
«

"По предварительным данным, автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования, пострадало несколько работников предприятия, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести", — указали в ведомстве.

Пожар на Омском НПЗ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Возгорание на Омском НПЗ не повлияет на объемы переработки
Вчера, 14:34
Около 15:00 (12:00 мск) в районе Нефтяников в Омске раздался сильный взрыв, который было слышно в нескольких других частях города. Как выяснилось, произошло возгорание на одной из установок Омского НПЗ. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. Семь человек госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии.
К тушению пожара от МЧС России привлечены 52 человека и 15 единиц техники. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что ситуация с возгоранием находится под контролем, устанавливаются причины инцидента.
Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти", это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода — более 21 миллиона тонн нефти.
Пожар на линии газопровода в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
После пожара на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке завели дело
19 августа, 12:54
 
ПроисшествияРоссияОмская областьОмскВиталий ХоценкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Газпром
 
 
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