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Дорогу в районе Феодосии перекрыли из-за природного пожара

Дорогу в районе Феодосии перекрыли из-за природного пожара - РИА Новости, 26.08.2024

Дорогу в районе Феодосии перекрыли из-за природного пожара

Дорога Феодосия – Орджоникидзе временно перекрыта из-за природного пожара на плато Тепе-Оба на юго-востоке Крыма, сообщает региональное министерство транспорта. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T15:23

2024-08-26T15:23

2024-08-26T15:47

происшествия

феодосия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Дорога Феодосия – Орджоникидзе временно перекрыта из-за природного пожара на плато Тепе-Оба на юго-востоке Крыма, сообщает региональное министерство транспорта. Ранее МЧС сообщало, что в районе Феодосии на плато Тепе-Оба горит сухая растительность. Площадь пожара, который распространился из-за сильного ветра, несмотря на усилия пожарников и лесников, увеличилась до 75 гектаров. К тушению привлечено более 380 человек и 105 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России. "Временно перекрыто движение по участку автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Феодосия – Орджоникидзе... Движение ограничено на время ликвидации пожара на горе Тепе-Оба", - говорится в сообщении. Проезд из Феодосии в село Виноградное открыт, при этом проехать из поселка Орджоникидзе в Феодосию и село Виноградное можно через села Южное и Насыпное.

феодосия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение крупного природного пожара в Крыму МЧС России публикует кадры тушения крупного природного пожара в Крыму. 2024-08-26T15:23 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, феодосия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, видео