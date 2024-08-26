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Дорогу в районе Феодосии перекрыли из-за природного пожара - РИА Новости, 26.08.2024
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15:23 26.08.2024 (обновлено: 15:47 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/pozhar-1968541468.html
Дорогу в районе Феодосии перекрыли из-за природного пожара
Дорогу в районе Феодосии перекрыли из-за природного пожара - РИА Новости, 26.08.2024
Дорогу в районе Феодосии перекрыли из-за природного пожара
Дорога Феодосия – Орджоникидзе временно перекрыта из-за природного пожара на плато Тепе-Оба на юго-востоке Крыма, сообщает региональное министерство транспорта. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:23
2024-08-26T15:47
происшествия
феодосия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Дорога Феодосия – Орджоникидзе временно перекрыта из-за природного пожара на плато Тепе-Оба на юго-востоке Крыма, сообщает региональное министерство транспорта. Ранее МЧС сообщало, что в районе Феодосии на плато Тепе-Оба горит сухая растительность. Площадь пожара, который распространился из-за сильного ветра, несмотря на усилия пожарников и лесников, увеличилась до 75 гектаров. К тушению привлечено более 380 человек и 105 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России. "Временно перекрыто движение по участку автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Феодосия – Орджоникидзе... Движение ограничено на время ликвидации пожара на горе Тепе-Оба", - говорится в сообщении. Проезд из Феодосии в село Виноградное открыт, при этом проехать из поселка Орджоникидзе в Феодосию и село Виноградное можно через села Южное и Насыпное.
феодосия
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Тушение крупного природного пожара в Крыму
МЧС России публикует кадры тушения крупного природного пожара в Крыму.
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происшествия, феодосия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, видео
Происшествия, Феодосия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Дорогу в районе Феодосии перекрыли из-за природного пожара
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Дорога Феодосия – Орджоникидзе временно перекрыта из-за природного пожара на плато Тепе-Оба на юго-востоке Крыма, сообщает региональное министерство транспорта.
2024-08-26T15:23
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Дорогу в районе Феодосии перекрыли из-за природного пожара

Дорогу Феодосия – Орджоникидзе временно перекрыли из-за пожара на плато Тепе-Оба

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия природного пожара в Тепе-Оба в Крыму. 26 августа 2024
Последствия природного пожара в Тепе-Оба в Крыму. 26 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия природного пожара в Тепе-Оба в Крыму. 26 августа 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Дорога Феодосия – Орджоникидзе временно перекрыта из-за природного пожара на плато Тепе-Оба на юго-востоке Крыма, сообщает региональное министерство транспорта.
Ранее МЧС сообщало, что в районе Феодосии на плато Тепе-Оба горит сухая растительность. Площадь пожара, который распространился из-за сильного ветра, несмотря на усилия пожарников и лесников, увеличилась до 75 гектаров. К тушению привлечено более 380 человек и 105 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России.
«
"Временно перекрыто движение по участку автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Феодосия – Орджоникидзе... Движение ограничено на время ликвидации пожара на горе Тепе-Оба", - говорится в сообщении.
Проезд из Феодосии в село Виноградное открыт, при этом проехать из поселка Орджоникидзе в Феодосию и село Виноградное можно через села Южное и Насыпное.
 
ПроисшествияФеодосияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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