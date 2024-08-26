https://ria.ru/20240826/pozhar-1968541468.html
Дорогу в районе Феодосии перекрыли из-за природного пожара
Дорогу в районе Феодосии перекрыли из-за природного пожара - РИА Новости, 26.08.2024
Дорогу в районе Феодосии перекрыли из-за природного пожара
Дорога Феодосия – Орджоникидзе временно перекрыта из-за природного пожара на плато Тепе-Оба на юго-востоке Крыма, сообщает региональное министерство транспорта. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:23
2024-08-26T15:23
2024-08-26T15:47
происшествия
феодосия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968548737_0:0:3248:1827_1920x0_80_0_0_c9bd6a199cda9d1b03e81b683552ab4a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Дорога Феодосия – Орджоникидзе временно перекрыта из-за природного пожара на плато Тепе-Оба на юго-востоке Крыма, сообщает региональное министерство транспорта. Ранее МЧС сообщало, что в районе Феодосии на плато Тепе-Оба горит сухая растительность. Площадь пожара, который распространился из-за сильного ветра, несмотря на усилия пожарников и лесников, увеличилась до 75 гектаров. К тушению привлечено более 380 человек и 105 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России. "Временно перекрыто движение по участку автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Феодосия – Орджоникидзе... Движение ограничено на время ликвидации пожара на горе Тепе-Оба", - говорится в сообщении. Проезд из Феодосии в село Виноградное открыт, при этом проехать из поселка Орджоникидзе в Феодосию и село Виноградное можно через села Южное и Насыпное.
феодосия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968548737_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_f7487ca4817deffaf9351bd5c12a25b1.jpg
Тушение крупного природного пожара в Крыму
МЧС России публикует кадры тушения крупного природного пожара в Крыму.
2024-08-26T15:23
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, феодосия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, видео
Происшествия, Феодосия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Дорогу в районе Феодосии перекрыли из-за природного пожара
Дорогу Феодосия – Орджоникидзе временно перекрыли из-за пожара на плато Тепе-Оба