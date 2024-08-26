https://ria.ru/20240826/pozhar-1968518886.html

Площадь пожара на Омском НПЗ составила тысячу квадратных метров

Площадь пожара на Омском НПЗ составила тысячу квадратных метров - РИА Новости, 26.08.2024

Площадь пожара на Омском НПЗ составила тысячу квадратных метров

Площадь возгорания технологического оборудования на Омском нефтеперерабатывающем заводе составляет порядка одной тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T14:20

2024-08-26T14:20

2024-08-26T16:44

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

газпром

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Площадь возгорания технологического оборудования на Омском нефтеперерабатывающем заводе составляет порядка одной тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По предварительной информации, площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров", — сказал собеседник агентства. В региональном главке МЧС также сообщили, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. К тушению от ведомства привлечены 52 человека и 15 единиц техники. Возгорание технологического оборудования произошло на Омском НПЗ, оно "под контролем", завод работает штатно, двоим пострадавшим помощь оказана на месте, сообщили ранее в пресс-службе предприятия. Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти", это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода — более 21 миллиона тонн нефти.

https://ria.ru/20240801/pozhar-1963523945.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром