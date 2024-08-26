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Площадь пожара на Омском НПЗ составила тысячу квадратных метров - РИА Новости, 26.08.2024
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14:20 26.08.2024 (обновлено: 16:44 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/pozhar-1968518886.html
Площадь пожара на Омском НПЗ составила тысячу квадратных метров
Площадь пожара на Омском НПЗ составила тысячу квадратных метров - РИА Новости, 26.08.2024
Площадь пожара на Омском НПЗ составила тысячу квадратных метров
Площадь возгорания технологического оборудования на Омском нефтеперерабатывающем заводе составляет порядка одной тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:20
2024-08-26T16:44
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
газпром
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Площадь возгорания технологического оборудования на Омском нефтеперерабатывающем заводе составляет порядка одной тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По предварительной информации, площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров", — сказал собеседник агентства. В региональном главке МЧС также сообщили, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. К тушению от ведомства привлечены 52 человека и 15 единиц техники. Возгорание технологического оборудования произошло на Омском НПЗ, оно "под контролем", завод работает штатно, двоим пострадавшим помощь оказана на месте, сообщили ранее в пресс-службе предприятия. Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти", это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода — более 21 миллиона тонн нефти.
https://ria.ru/20240801/pozhar-1963523945.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Газпром
Площадь пожара на Омском НПЗ составила тысячу квадратных метров

МЧС: площадь возгорания оборудования на Омском НПЗ составила тысячу квадратов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПожар на Омском НПЗ. 26 августа 2024 года
Пожар на Омском НПЗ. 26 августа 2024 года - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Пожар на Омском НПЗ. 26 августа 2024 года
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Площадь возгорания технологического оборудования на Омском нефтеперерабатывающем заводе составляет порядка одной тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По предварительной информации, площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
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В региональном главке МЧС также сообщили, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. К тушению от ведомства привлечены 52 человека и 15 единиц техники.
Возгорание технологического оборудования произошло на Омском НПЗ, оно "под контролем", завод работает штатно, двоим пострадавшим помощь оказана на месте, сообщили ранее в пресс-службе предприятия.
Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти", это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода — более 21 миллиона тонн нефти.
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