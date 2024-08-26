https://ria.ru/20240826/pozhar-1968491292.html

На Омском НПЗ произошло возгорание оборудования

На Омском НПЗ произошло возгорание оборудования - РИА Новости, 26.08.2024

На Омском НПЗ произошло возгорание оборудования

Возгорание технологического оборудования произошло на Омском НПЗ "Газпром нефти", оно "под контролем", завод работает штатно, сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:43

2024-08-26T12:43

2024-08-26T13:48

происшествия

россия

газпром

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Возгорание технологического оборудования произошло на Омском НПЗ "Газпром нефти", оно "под контролем", завод работает штатно, сообщили журналистам в пресс-службе предприятия. "Возгорание на Омском НПЗ под контролем. Автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание. Предприятие работает в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы Омского НПЗ. Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти", это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие входит в число крупнейших поставщиков моторных топлив на внутренний рынок: здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода – более 21 миллиона тонн нефти.

https://ria.ru/20240801/pozhar-1963523945.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, газпром