https://ria.ru/20240826/pozhar-1968491292.html
На Омском НПЗ произошло возгорание оборудования
На Омском НПЗ произошло возгорание оборудования - РИА Новости, 26.08.2024
На Омском НПЗ произошло возгорание оборудования
Возгорание технологического оборудования произошло на Омском НПЗ "Газпром нефти", оно "под контролем", завод работает штатно, сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:43
2024-08-26T12:43
2024-08-26T13:48
происшествия
россия
газпром
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Возгорание технологического оборудования произошло на Омском НПЗ "Газпром нефти", оно "под контролем", завод работает штатно, сообщили журналистам в пресс-службе предприятия. "Возгорание на Омском НПЗ под контролем. Автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание. Предприятие работает в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы Омского НПЗ. Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти", это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие входит в число крупнейших поставщиков моторных топлив на внутренний рынок: здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода – более 21 миллиона тонн нефти.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, газпром
Происшествия, Россия, Газпром
На Омском НПЗ произошло возгорание оборудования
На Омском НПЗ "Газпром нефти" произошло возгорание технологического оборудования
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Возгорание технологического оборудования произошло на Омском НПЗ "Газпром нефти", оно "под контролем", завод работает штатно, сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.
"Возгорание на Омском НПЗ под контролем. Автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание. Предприятие работает в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы Омского НПЗ.
Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти", это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России
. Предприятие входит в число крупнейших поставщиков моторных топлив на внутренний рынок: здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода – более 21 миллиона тонн нефти.