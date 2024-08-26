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При возгорании на Омском НПЗ пострадали два человека - РИА Новости, 26.08.2024
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12:40 26.08.2024 (обновлено: 14:38 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/pozhar-1968490332.html
При возгорании на Омском НПЗ пострадали два человека
При возгорании на Омском НПЗ пострадали два человека - РИА Новости, 26.08.2024
При возгорании на Омском НПЗ пострадали два человека
При возгорании на Омском НПЗ пострадали два человека, сообщили в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:40
2024-08-26T14:38
происшествия
омск
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. При возгорании на Омском НПЗ пострадали два человека, сообщили в пресс-службе предприятия."Двум пострадавшим оказана помощь на месте", — уточнили на заводе.Как уточнила пресс-служба, на Омском НПЗ "Газпром нефти" произошло возгорание технологического оборудования. Там заявили, что огонь "под контролем", завод работает штатно. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание.Для ликвидации огня от МЧС России привлекли 52 человека и 15 единиц техники. Как уточнили в ведомстве, по предварительной информации, площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров.Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти", это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие входит в число крупнейших поставщиков моторных топлив на внутренний рынок: здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода — более 21 миллиона тонн нефти.
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
При возгорании на Омском НПЗ пострадали два человека

При возгорании на Омском НПЗ пострадали два человека, им оказали помощь на месте

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПожар на Омском НПЗ. 26 августа 2024 года
Пожар на Омском НПЗ. 26 августа 2024 года - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Пожар на Омском НПЗ. 26 августа 2024 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. При возгорании на Омском НПЗ пострадали два человека, сообщили в пресс-службе предприятия.
"Двум пострадавшим оказана помощь на месте", — уточнили на заводе.
Как уточнила пресс-служба, на Омском НПЗ "Газпром нефти" произошло возгорание технологического оборудования. Там заявили, что огонь "под контролем", завод работает штатно. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание.
Для ликвидации огня от МЧС России привлекли 52 человека и 15 единиц техники. Как уточнили в ведомстве, по предварительной информации, площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров.
Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти", это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие входит в число крупнейших поставщиков моторных топлив на внутренний рынок: здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода — более 21 миллиона тонн нефти.
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