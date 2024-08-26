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При возгорании на Омском НПЗ пострадали два человека
При возгорании на Омском НПЗ пострадали два человека - РИА Новости, 26.08.2024
При возгорании на Омском НПЗ пострадали два человека
При возгорании на Омском НПЗ пострадали два человека, сообщили в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:40
2024-08-26T12:40
2024-08-26T14:38
происшествия
омск
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. При возгорании на Омском НПЗ пострадали два человека, сообщили в пресс-службе предприятия."Двум пострадавшим оказана помощь на месте", — уточнили на заводе.Как уточнила пресс-служба, на Омском НПЗ "Газпром нефти" произошло возгорание технологического оборудования. Там заявили, что огонь "под контролем", завод работает штатно. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание.Для ликвидации огня от МЧС России привлекли 52 человека и 15 единиц техники. Как уточнили в ведомстве, по предварительной информации, площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров.Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти", это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие входит в число крупнейших поставщиков моторных топлив на внутренний рынок: здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода — более 21 миллиона тонн нефти.
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омск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск
При возгорании на Омском НПЗ пострадали два человека
При возгорании на Омском НПЗ пострадали два человека, им оказали помощь на месте
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. При возгорании на Омском НПЗ пострадали два человека, сообщили в пресс-службе предприятия.
"Двум пострадавшим оказана помощь на месте", — уточнили на заводе.
Как уточнила пресс-служба, на Омском НПЗ "Газпром нефти
" произошло возгорание технологического оборудования. Там заявили, что огонь "под контролем", завод работает штатно. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание.
Для ликвидации огня от МЧС России привлекли 52 человека и 15 единиц техники. Как уточнили в ведомстве, по предварительной информации, площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров.
Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти", это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие входит в число крупнейших поставщиков моторных топлив на внутренний рынок: здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода — более 21 миллиона тонн нефти.