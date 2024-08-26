https://ria.ru/20240826/pozhar-1968490332.html

При возгорании на Омском НПЗ пострадали два человека

При возгорании на Омском НПЗ пострадали два человека - РИА Новости, 26.08.2024

При возгорании на Омском НПЗ пострадали два человека

При возгорании на Омском НПЗ пострадали два человека, сообщили в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:40

2024-08-26T12:40

2024-08-26T14:38

происшествия

омск

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. При возгорании на Омском НПЗ пострадали два человека, сообщили в пресс-службе предприятия."Двум пострадавшим оказана помощь на месте", — уточнили на заводе.Как уточнила пресс-служба, на Омском НПЗ "Газпром нефти" произошло возгорание технологического оборудования. Там заявили, что огонь "под контролем", завод работает штатно. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание.Для ликвидации огня от МЧС России привлекли 52 человека и 15 единиц техники. Как уточнили в ведомстве, по предварительной информации, площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров.Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти", это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие входит в число крупнейших поставщиков моторных топлив на внутренний рынок: здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода — более 21 миллиона тонн нефти.

https://ria.ru/20240824/krym-1968290456.html

омск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, омск