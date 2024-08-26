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Площадь пожара в Крыму составляет 75 гектаров - РИА Новости, 26.08.2024
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08:22 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/pozhar-1968430655.html
Площадь пожара в Крыму составляет 75 гектаров
Площадь пожара в Крыму составляет 75 гектаров - РИА Новости, 26.08.2024
Площадь пожара в Крыму составляет 75 гектаров
Площадь пожара в Тепе-Оба в Крыму составляет 75 гектаров, тушение ведется с земли и с воздуха, перехода огня на СНТ "Волна" и "Рассвет" не допущено, сообщает... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T08:22
2024-08-26T08:22
происшествия
россия
феодосия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
природные пожары в россии
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Площадь пожара в Тепе-Оба в Крыму составляет 75 гектаров, тушение ведется с земли и с воздуха, перехода огня на СНТ "Волна" и "Рассвет" не допущено, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба горит сухая растительность. "Работы по тушению пожара ведутся с земли и с воздуха. Перехода огня на СНТ "Волна" и "Рассвет" не допущено. К тушению привлечено более 380 человек и 105 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России. Площадь пожара составляет 75 гектаров. Быстрому распространению способствуют сильные порывы ветра и жаркая сухая погода", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что сегодня вертолеты совершили 10 сливов и сбросили 50 тонн воды. Всего на очаги пожара сброшено более 85 тонн огнетушащей жидкости. Водозабор происходит с моря. "В труднодоступную местность рукавные линии прокладывают с помощью автомобилей высокой проходимости", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240825/pozhar-1968398509.html
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Тушение крупного природного пожара в Крыму
МЧС России публикует кадры тушения крупного природного пожара в Крыму.
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происшествия, россия, феодосия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Феодосия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Природные пожары в России
Площадь пожара в Крыму составляет 75 гектаров

МЧС: площадь пожара в Тепе-Оба в Крыму составляет 75 гектаров

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Площадь пожара в Тепе-Оба в Крыму составляет 75 гектаров, тушение ведется с земли и с воздуха, перехода огня на СНТ "Волна" и "Рассвет" не допущено, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба горит сухая растительность.
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"Работы по тушению пожара ведутся с земли и с воздуха. Перехода огня на СНТ "Волна" и "Рассвет" не допущено. К тушению привлечено более 380 человек и 105 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России. Площадь пожара составляет 75 гектаров. Быстрому распространению способствуют сильные порывы ветра и жаркая сухая погода", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что сегодня вертолеты совершили 10 сливов и сбросили 50 тонн воды. Всего на очаги пожара сброшено более 85 тонн огнетушащей жидкости. Водозабор происходит с моря.
"В труднодоступную местность рукавные линии прокладывают с помощью автомобилей высокой проходимости", - добавляется в сообщении.
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ПроисшествияРоссияФеодосияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШПриродные пожары в России
 
 
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