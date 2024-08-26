https://ria.ru/20240826/pozhar-1968430655.html

Площадь пожара в Крыму составляет 75 гектаров

Площадь пожара в Крыму составляет 75 гектаров - РИА Новости, 26.08.2024

Площадь пожара в Крыму составляет 75 гектаров

Площадь пожара в Тепе-Оба в Крыму составляет 75 гектаров, тушение ведется с земли и с воздуха, перехода огня на СНТ "Волна" и "Рассвет" не допущено, сообщает... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T08:22

2024-08-26T08:22

2024-08-26T08:22

происшествия

россия

феодосия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

природные пожары в россии

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Площадь пожара в Тепе-Оба в Крыму составляет 75 гектаров, тушение ведется с земли и с воздуха, перехода огня на СНТ "Волна" и "Рассвет" не допущено, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба горит сухая растительность. "Работы по тушению пожара ведутся с земли и с воздуха. Перехода огня на СНТ "Волна" и "Рассвет" не допущено. К тушению привлечено более 380 человек и 105 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России. Площадь пожара составляет 75 гектаров. Быстрому распространению способствуют сильные порывы ветра и жаркая сухая погода", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что сегодня вертолеты совершили 10 сливов и сбросили 50 тонн воды. Всего на очаги пожара сброшено более 85 тонн огнетушащей жидкости. Водозабор происходит с моря. "В труднодоступную местность рукавные линии прокладывают с помощью автомобилей высокой проходимости", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240825/pozhar-1968398509.html

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феодосия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение крупного природного пожара в Крыму МЧС России публикует кадры тушения крупного природного пожара в Крыму. 2024-08-26T08:22 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, феодосия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии