https://ria.ru/20240826/poteri-1968517603.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 26.08.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении

Украинские военнослужащие, пытающиеся вторгнуться на территорию РФ в Курской области, за все время боевых действий потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих,... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T14:16

2024-08-26T14:16

2024-08-26T14:21

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие, пытающиеся вторгнуться на территорию РФ в Курской области, за все время боевых действий потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 6200 военнослужащих, 73 танка, 33 боевые машины пехоты, 61 бронетранспортер, 404 боевых бронированных машины", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Кроме того, за это время уничтожены 188 украинских автомобилей, 42 артиллерийских орудия, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS и одна MLRS, девять станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20240826/zelenskiy-1968512838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность