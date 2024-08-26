https://ria.ru/20240826/poteri-1968517603.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 26.08.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении
Украинские военнослужащие, пытающиеся вторгнуться на территорию РФ в Курской области, за все время боевых действий потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих,... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:16
2024-08-26T14:16
2024-08-26T14:21
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие, пытающиеся вторгнуться на территорию РФ в Курской области, за все время боевых действий потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 6200 военнослужащих, 73 танка, 33 боевые машины пехоты, 61 бронетранспортер, 404 боевых бронированных машины", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Кроме того, за это время уничтожены 188 украинских автомобилей, 42 артиллерийских орудия, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS и одна MLRS, девять станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20240826/zelenskiy-1968512838.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении
ВСУ за время боев на Курском направлении потеряли более 6200 военных
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие, пытающиеся вторгнуться на территорию РФ в Курской области, за все время боевых действий потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 6200 военнослужащих, 73 танка, 33 боевые машины пехоты, 61 бронетранспортер, 404 боевых бронированных машины", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ
на территорию РФ в Курской области.
Кроме того, за это время уничтожены 188 украинских автомобилей, 42 артиллерийских орудия, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS и одна MLRS, девять станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в МО РФ.