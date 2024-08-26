https://ria.ru/20240826/postradavshie-1968606323.html

Пострадавшие при возгорании на Омском НПЗ получат необходимую помощь

Пострадавшие при возгорании на Омском НПЗ получат необходимую помощь - РИА Новости, 26.08.2024

Пострадавшие при возгорании на Омском НПЗ получат необходимую помощь

Сотрудники, пострадавшие при возгорании на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ), получат всю необходимую помощь, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T19:25

2024-08-26T19:25

2024-08-26T19:25

происшествия

россия

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ОМСК, 26 авг - РИА Новости. Сотрудники, пострадавшие при возгорании на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ), получат всю необходимую помощь, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы предприятия. Инцидент на Омском НПЗ произошел около 15:00 (12:00 мск). На предприятии загорелась одна из промышленных установок. При возгорании пострадали семь человек. "Пострадавшие при возгорании на ОНПЗ получат всю необходимую помощь. Сотрудники застрахованы по корпоративной программе добровольного медицинского страхования и программе страхования жизни и здоровья", - уточнили в пресс-службе. Пожарные и спасатели продолжают работу на месте происшествия. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Ситуация с возгоранием на Омском нефтеперерабатывающем заводе находится под контролем, устанавливаются причины инцидента. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20240826/pozhar-1968593969.html

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происшествия, россия