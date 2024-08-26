https://ria.ru/20240826/postradavshie-1968606323.html
Пострадавшие при возгорании на Омском НПЗ получат необходимую помощь
Пострадавшие при возгорании на Омском НПЗ получат необходимую помощь - РИА Новости, 26.08.2024
Пострадавшие при возгорании на Омском НПЗ получат необходимую помощь
Сотрудники, пострадавшие при возгорании на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ), получат всю необходимую помощь, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T19:25
2024-08-26T19:25
2024-08-26T19:25
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ОМСК, 26 авг - РИА Новости. Сотрудники, пострадавшие при возгорании на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ), получат всю необходимую помощь, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы предприятия. Инцидент на Омском НПЗ произошел около 15:00 (12:00 мск). На предприятии загорелась одна из промышленных установок. При возгорании пострадали семь человек. "Пострадавшие при возгорании на ОНПЗ получат всю необходимую помощь. Сотрудники застрахованы по корпоративной программе добровольного медицинского страхования и программе страхования жизни и здоровья", - уточнили в пресс-службе. Пожарные и спасатели продолжают работу на месте происшествия. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Ситуация с возгоранием на Омском нефтеперерабатывающем заводе находится под контролем, устанавливаются причины инцидента. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20240826/pozhar-1968593969.html
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происшествия, россия
Пострадавшие при возгорании на Омском НПЗ получат необходимую помощь
Сотрудники, пострадавшие при возгорании на Омском НПЗ получат необходимую помощь
ОМСК, 26 авг - РИА Новости. Сотрудники, пострадавшие при возгорании на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ), получат всю необходимую помощь, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы предприятия.
Инцидент на Омском НПЗ произошел около 15:00 (12:00 мск). На предприятии загорелась одна из промышленных установок. При возгорании пострадали семь человек.
«
"Пострадавшие при возгорании на ОНПЗ получат всю необходимую помощь. Сотрудники застрахованы по корпоративной программе добровольного медицинского страхования и программе страхования жизни и здоровья", - уточнили в пресс-службе.
Пожарные и спасатели продолжают работу на месте происшествия.
В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Ситуация с возгоранием на Омском нефтеперерабатывающем заводе находится под контролем, устанавливаются причины инцидента. Расследование продолжается.