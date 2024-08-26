https://ria.ru/20240826/posolstvo-1968578653.html

В посольстве рассказали, как французы поддержали российских дипломатов

В посольстве рассказали, как французы поддержали российских дипломатов - РИА Новости, 26.08.2024

В посольстве рассказали, как французы поддержали российских дипломатов

Посольство России получило десятки писем с поддержкой от местных жителей после того, как российских дипломатов не пригласили на памятные мероприятия в честь... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T17:28

2024-08-26T17:28

2024-08-26T17:28

в мире

париж

россия

франция

алексей мешков

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Посольство России получило десятки писем с поддержкой от местных жителей после того, как российских дипломатов не пригласили на памятные мероприятия в честь освобождения Парижа, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков. "Точно также российская сторона, в том числе наше посольство, не была приглашена на мемориальное мероприятие по случаю освобождения Парижа, которое проводилось во французской столице в течение всей прошедшей недели. Надо сказать, что многие простые, но знающие свою историю французы этим глубоко возмущены. В посольство приходили десятки писем в нашу поддержку", - сказал Мешков на пресс-конференции "80-я годовщина освобождения Парижа. Ключевые точки исторической памяти". Он подчеркнул, что важнейшую роль в освобождении Франции и Парижа сыграли бойцы французского движения Сопротивления, среди которых были десятки тысяч россиян, а согласно исследованиям военного историка Юрия Виногина, на французской земле с фашистами сражалось более 35 тысяч советских солдат, русских иммигрантов и "угнанных на роду под Германию" советских граждан, 7,5 тысяч из которых погибли. Несмотря на то, что Советский Союз внес решающий вклад в победу над гитлеровской Германией, Россия не получила от Франции приглашение принять участие и в памятных мероприятиях по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии. Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.

https://ria.ru/20240530/yubiley-1949534875.html

париж

россия

франция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, россия, франция, алексей мешков