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В посольстве рассказали, как французы поддержали российских дипломатов - РИА Новости, 26.08.2024
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17:28 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/posolstvo-1968578653.html
В посольстве рассказали, как французы поддержали российских дипломатов
В посольстве рассказали, как французы поддержали российских дипломатов - РИА Новости, 26.08.2024
В посольстве рассказали, как французы поддержали российских дипломатов
Посольство России получило десятки писем с поддержкой от местных жителей после того, как российских дипломатов не пригласили на памятные мероприятия в честь... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T17:28
2024-08-26T17:28
в мире
париж
россия
франция
алексей мешков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Посольство России получило десятки писем с поддержкой от местных жителей после того, как российских дипломатов не пригласили на памятные мероприятия в честь освобождения Парижа, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков. "Точно также российская сторона, в том числе наше посольство, не была приглашена на мемориальное мероприятие по случаю освобождения Парижа, которое проводилось во французской столице в течение всей прошедшей недели. Надо сказать, что многие простые, но знающие свою историю французы этим глубоко возмущены. В посольство приходили десятки писем в нашу поддержку", - сказал Мешков на пресс-конференции "80-я годовщина освобождения Парижа. Ключевые точки исторической памяти". Он подчеркнул, что важнейшую роль в освобождении Франции и Парижа сыграли бойцы французского движения Сопротивления, среди которых были десятки тысяч россиян, а согласно исследованиям военного историка Юрия Виногина, на французской земле с фашистами сражалось более 35 тысяч советских солдат, русских иммигрантов и "угнанных на роду под Германию" советских граждан, 7,5 тысяч из которых погибли. Несмотря на то, что Советский Союз внес решающий вклад в победу над гитлеровской Германией, Россия не получила от Франции приглашение принять участие и в памятных мероприятиях по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии. Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.
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в мире, париж, россия, франция, алексей мешков
В мире, Париж, Россия, Франция, Алексей Мешков
В посольстве рассказали, как французы поддержали российских дипломатов

Мешков: французов возмутил отказ пригласить РФ на 80-летие освобождения Парижа

© Pixabay / Pixabay / Phil RileyЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Pixabay / Pixabay / Phil Riley
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Посольство России получило десятки писем с поддержкой от местных жителей после того, как российских дипломатов не пригласили на памятные мероприятия в честь освобождения Парижа, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.
«
"Точно также российская сторона, в том числе наше посольство, не была приглашена на мемориальное мероприятие по случаю освобождения Парижа, которое проводилось во французской столице в течение всей прошедшей недели. Надо сказать, что многие простые, но знающие свою историю французы этим глубоко возмущены. В посольство приходили десятки писем в нашу поддержку", - сказал Мешков на пресс-конференции "80-я годовщина освобождения Парижа. Ключевые точки исторической памяти".
Он подчеркнул, что важнейшую роль в освобождении Франции и Парижа сыграли бойцы французского движения Сопротивления, среди которых были десятки тысяч россиян, а согласно исследованиям военного историка Юрия Виногина, на французской земле с фашистами сражалось более 35 тысяч советских солдат, русских иммигрантов и "угнанных на роду под Германию" советских граждан, 7,5 тысяч из которых погибли.
Несмотря на то, что Советский Союз внес решающий вклад в победу над гитлеровской Германией, Россия не получила от Франции приглашение принять участие и в памятных мероприятиях по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии.
Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.
Мемориальный комплекс на пляже Омаха, месте высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
России не будет на юбилее высадки союзников в Нормандии, подтвердил Париж
30 мая, 23:52
 
В миреПарижРоссияФранцияАлексей Мешков
 
 
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