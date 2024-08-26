В посольстве рассказали, как французы поддержали российских дипломатов
Мешков: французов возмутил отказ пригласить РФ на 80-летие освобождения Парижа
© Pixabay / Pixabay / Phil RileyЭйфелева башня в Париже
© Pixabay / Pixabay / Phil Riley
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Посольство России получило десятки писем с поддержкой от местных жителей после того, как российских дипломатов не пригласили на памятные мероприятия в честь освобождения Парижа, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.
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"Точно также российская сторона, в том числе наше посольство, не была приглашена на мемориальное мероприятие по случаю освобождения Парижа, которое проводилось во французской столице в течение всей прошедшей недели. Надо сказать, что многие простые, но знающие свою историю французы этим глубоко возмущены. В посольство приходили десятки писем в нашу поддержку", - сказал Мешков на пресс-конференции "80-я годовщина освобождения Парижа. Ключевые точки исторической памяти".
Он подчеркнул, что важнейшую роль в освобождении Франции и Парижа сыграли бойцы французского движения Сопротивления, среди которых были десятки тысяч россиян, а согласно исследованиям военного историка Юрия Виногина, на французской земле с фашистами сражалось более 35 тысяч советских солдат, русских иммигрантов и "угнанных на роду под Германию" советских граждан, 7,5 тысяч из которых погибли.
Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.