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Приморцы передали машину скорой помощи бойцам отряда "Тигр" в зону СВО
Приморцы передали машину скорой помощи бойцам отряда "Тигр" в зону СВО - РИА Новости, 26.08.2024
Приморцы передали машину скорой помощи бойцам отряда "Тигр" в зону СВО
Предприниматели Приморья передали машину скорой помощи землякам из отряда "Тигр" в зону спецоперации, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:49
2024-08-26T15:49
2024-08-26T15:49
надежные люди
олег кожемяко
сво
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Предприниматели Приморья передали машину скорой помощи землякам из отряда "Тигр" в зону спецоперации, сообщает правительство региона. "Приморцы передали землякам на передовую автомобиль скорой помощи. Машину, которая оборудована всем необходимым для транспортировки раненых, приобрели неравнодушные предприниматели края. Вместе с автомобилем бизнесмены передали для нужд СВО медицинские товары", - говорится в сообщении. Отмечается, что "скорую" отправили для приморского отряда "Тигр". "Ребята уверены в своих силах, стоят надежно, получают все необходимое вооружение, специальное снаряжение. В ближайшее время им дополнительно будут переданы приборы ночного видения, монокуляры, техника радиоэлектронной борьбы", - приводятся в релизе слова губернатора Приморья Олега Кожемяко.
https://ria.ru/20240826/pomosch-1968482874.html
приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кожемяко, сво, приморский край
Надежные люди, Олег Кожемяко, СВО, Приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Предприниматели Приморья передали машину скорой помощи землякам из отряда "Тигр" в зону спецоперации, сообщает правительство региона.
"Приморцы передали землякам на передовую автомобиль скорой помощи. Машину, которая оборудована всем необходимым для транспортировки раненых, приобрели неравнодушные предприниматели края. Вместе с автомобилем бизнесмены передали для нужд СВО медицинские товары", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "скорую" отправили для приморского отряда "Тигр".
"Ребята уверены в своих силах, стоят надежно, получают все необходимое вооружение, специальное снаряжение. В ближайшее время им дополнительно будут переданы приборы ночного видения, монокуляры, техника радиоэлектронной борьбы", - приводятся в релизе слова губернатора Приморья Олега Кожемяко
.