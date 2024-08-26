https://ria.ru/20240826/pomosch-1968550080.html

Приморцы передали машину скорой помощи бойцам отряда "Тигр" в зону СВО

Приморцы передали машину скорой помощи бойцам отряда "Тигр" в зону СВО - РИА Новости, 26.08.2024

Приморцы передали машину скорой помощи бойцам отряда "Тигр" в зону СВО

Предприниматели Приморья передали машину скорой помощи землякам из отряда "Тигр" в зону спецоперации, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T15:49

2024-08-26T15:49

2024-08-26T15:49

надежные люди

олег кожемяко

сво

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Предприниматели Приморья передали машину скорой помощи землякам из отряда "Тигр" в зону спецоперации, сообщает правительство региона. "Приморцы передали землякам на передовую автомобиль скорой помощи. Машину, которая оборудована всем необходимым для транспортировки раненых, приобрели неравнодушные предприниматели края. Вместе с автомобилем бизнесмены передали для нужд СВО медицинские товары", - говорится в сообщении. Отмечается, что "скорую" отправили для приморского отряда "Тигр". "Ребята уверены в своих силах, стоят надежно, получают все необходимое вооружение, специальное снаряжение. В ближайшее время им дополнительно будут переданы приборы ночного видения, монокуляры, техника радиоэлектронной борьбы", - приводятся в релизе слова губернатора Приморья Олега Кожемяко.

https://ria.ru/20240826/pomosch-1968482874.html

приморский край

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег кожемяко, сво, приморский край