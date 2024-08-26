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Получены ответы на международные запросы по делу о покушении на Симоньян - РИА Новости, 26.08.2024
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05:25 26.08.2024 (обновлено: 07:40 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/pokushenie-1968421255.html
Получены ответы на международные запросы по делу о покушении на Симоньян
Получены ответы на международные запросы по делу о покушении на Симоньян - РИА Новости, 26.08.2024
Получены ответы на международные запросы по делу о покушении на Симоньян
Следствие получило ответы на международные поручения в рамках расследования дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T05:25
2024-08-26T07:40
маргарита симоньян
ксения собчак
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Следствие получило ответы на международные поручения в рамках расследования дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.&quot;Получены ответы на международные поручения, выполнены иные следственные и процессуальные действия…&quot; — сказано с материалах.В середине июля прошлого года ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Собчак.В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания. У преступников изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Злоумышленники подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.По делу арестовали восемь фигурантов.В июле в СМИ сообщалось, что Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела участников этой группировки.
https://ria.ru/20240824/rassledovanie-1968235006.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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маргарита симоньян, ксения собчак, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Маргарита Симоньян, Ксения Собчак, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Получены ответы на международные запросы по делу о покушении на Симоньян

СК получил ответы на международные запросы по делу о покушении на Симоньян

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Следствие получило ответы на международные поручения в рамках расследования дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«

"Получены ответы на международные поручения, выполнены иные следственные и процессуальные действия…" — сказано с материалах.

В середине июля прошлого года ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Собчак.
В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания. У преступников изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Злоумышленники подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
По делу арестовали восемь фигурантов.
В июле в СМИ сообщалось, что Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела участников этой группировки.
Сотрудники ФСБ РФ задерживают одного из членов неонацистской группировки Параграф-88. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Следствие допросило потерпевших по делу о покушении на Симоньян
24 августа, 14:26
 
Маргарита СимоньянКсения СобчакФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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