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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 26.08.2024
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08:09 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/pogoda-1968429623.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 26.08.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Без осадков и до плюс тридцати градусов ожидается в Москве в понедельник, этот день может стать самым теплым с начала августа в столице, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T08:09
2024-08-26T08:09
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Без осадков и до плюс тридцати градусов ожидается в Москве в понедельник, этот день может стать самым теплым с начала августа в столице, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать обширный антициклон. Без осадков, максимальная температура в столице плюс 28 - плюс 30 градусов, в Подмосковье - от 26 до 31 градуса тепла. С такими показателями сегодняшний день в Москве может стать самым теплым с начала августа", – отметил специалист. Леус добавил, что ветер в Москве будет юго-западный, ближе к вечеру вернется на северо-восточный, скорость от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно выше нормы, барометры будут показывать 752 миллиметра ртутного столба.
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В Москве в понедельник ожидается самая теплая погода с начала августа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на набережной в Москве
Люди отдыхают на набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Люди отдыхают на набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Без осадков и до плюс тридцати градусов ожидается в Москве в понедельник, этот день может стать самым теплым с начала августа в столице, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице продолжит формировать обширный антициклон. Без осадков, максимальная температура в столице плюс 28 - плюс 30 градусов, в Подмосковье - от 26 до 31 градуса тепла. С такими показателями сегодняшний день в Москве может стать самым теплым с начала августа", – отметил специалист.
Леус добавил, что ветер в Москве будет юго-западный, ближе к вечеру вернется на северо-восточный, скорость от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно выше нормы, барометры будут показывать 752 миллиметра ртутного столба.
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