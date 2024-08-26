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Песков прокомментировал информацию о гибели сотрудника Рейтер в Краматорске - РИА Новости, 26.08.2024
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13:06 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/peskov-1968497027.html
Песков прокомментировал информацию о гибели сотрудника Рейтер в Краматорске
Песков прокомментировал информацию о гибели сотрудника Рейтер в Краматорске - РИА Новости, 26.08.2024
Песков прокомментировал информацию о гибели сотрудника Рейтер в Краматорске
Никакой ясности по поводу информации о гибели сотрудника Рейтер в подконтрольном Киеву Краматорске пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:06
2024-08-26T13:06
в мире
киев
краматорск
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Никакой ясности по поводу информации о гибели сотрудника Рейтер в подконтрольном Киеву Краматорске пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее газета Mirror сообщала, что погиб советник по безопасности агентства Рейтер, находившийся с журналистами агентства в отеле "Сапфир" в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР. "Я читал информацию от сотрудников агентства, что речь не идет о журналисте, что речь идет о некоем советнике по вопросам безопасности, поэтому здесь пока никакой ясности нет", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240419/bentli-1941137035.html
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в мире, киев, краматорск, россия, дмитрий песков
В мире, Киев, Краматорск, Россия, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал информацию о гибели сотрудника Рейтер в Краматорске

Песков: ясности по информации о гибели сотрудника Рейтер в Краматорске пока нет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Никакой ясности по поводу информации о гибели сотрудника Рейтер в подконтрольном Киеву Краматорске пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета Mirror сообщала, что погиб советник по безопасности агентства Рейтер, находившийся с журналистами агентства в отеле "Сапфир" в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР.
"Я читал информацию от сотрудников агентства, что речь не идет о журналисте, что речь идет о некоем советнике по вопросам безопасности, поэтому здесь пока никакой ясности нет", - сказал Песков журналистам.
Военный корреспондент Рассел Бентли - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
В Донецке погиб корреспондент Sputnik Рассел Бентли
19 апреля, 19:31
 
В миреКиевКраматорскРоссияДмитрий Песков
 
 
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