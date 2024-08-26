https://ria.ru/20240826/peskov-1968497027.html

Песков прокомментировал информацию о гибели сотрудника Рейтер в Краматорске

Песков прокомментировал информацию о гибели сотрудника Рейтер в Краматорске - РИА Новости, 26.08.2024

Песков прокомментировал информацию о гибели сотрудника Рейтер в Краматорске

Никакой ясности по поводу информации о гибели сотрудника Рейтер в подконтрольном Киеву Краматорске пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T13:06

2024-08-26T13:06

2024-08-26T13:06

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дмитрий песков

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Никакой ясности по поводу информации о гибели сотрудника Рейтер в подконтрольном Киеву Краматорске пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее газета Mirror сообщала, что погиб советник по безопасности агентства Рейтер, находившийся с журналистами агентства в отеле "Сапфир" в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР. "Я читал информацию от сотрудников агентства, что речь не идет о журналисте, что речь идет о некоем советнике по вопросам безопасности, поэтому здесь пока никакой ясности нет", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240419/bentli-1941137035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, краматорск, россия, дмитрий песков