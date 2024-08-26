https://ria.ru/20240826/peskov-1968497027.html
Песков прокомментировал информацию о гибели сотрудника Рейтер в Краматорске
Песков прокомментировал информацию о гибели сотрудника Рейтер в Краматорске - РИА Новости, 26.08.2024
Песков прокомментировал информацию о гибели сотрудника Рейтер в Краматорске
Никакой ясности по поводу информации о гибели сотрудника Рейтер в подконтрольном Киеву Краматорске пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:06
2024-08-26T13:06
2024-08-26T13:06
в мире
киев
краматорск
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:129:3169:1912_1920x0_80_0_0_42b422509375d6dce47acfde0ab8f766.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Никакой ясности по поводу информации о гибели сотрудника Рейтер в подконтрольном Киеву Краматорске пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее газета Mirror сообщала, что погиб советник по безопасности агентства Рейтер, находившийся с журналистами агентства в отеле "Сапфир" в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР. "Я читал информацию от сотрудников агентства, что речь не идет о журналисте, что речь идет о некоем советнике по вопросам безопасности, поэтому здесь пока никакой ясности нет", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240419/bentli-1941137035.html
киев
краматорск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1cdcb949ca4053959f22d50cd48f40d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, краматорск, россия, дмитрий песков
В мире, Киев, Краматорск, Россия, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал информацию о гибели сотрудника Рейтер в Краматорске
Песков: ясности по информации о гибели сотрудника Рейтер в Краматорске пока нет