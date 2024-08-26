https://ria.ru/20240826/pensiya-1968467481.html

Россияне за рубежом смогут дистанционно подтвердить право на пенсию

Россияне за рубежом смогут дистанционно подтвердить право на пенсию - РИА Новости, 26.08.2024

Россияне за рубежом смогут дистанционно подтвердить право на пенсию

Проживающие за рубежом россияне могут подтвердить право на пенсию дистанционно с помощью биометрии через портал "Госуслуги", сервис уже запущен, сообщили... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:33

2024-08-26T11:33

2024-08-26T11:33

общество

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Проживающие за рубежом россияне могут подтвердить право на пенсию дистанционно с помощью биометрии через портал "Госуслуги", сервис уже запущен, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. "Для проживающих за рубежом россиян упрощена процедура по подтверждению права на получение пенсии. В частности, подтвердить личность граждане могут дистанционно с использованием биометрии. Соответствующий сервис запущен на портале "Госуслуг", - говорится в сообщении. Там отметили, что по закону проживающие за рубежом россияне обязаны ежегодно уведомлять Социальный фонд России (СФР) о своем статусе для продления выплаты пенсии. Ранее это можно было сделать двумя способами. Первый – лично обратиться в российское консульство или дипломатическое представительство. Второй – направить нотариально заверенный комплект документов в СФР. Теперь подтвердить право на выплату можно онлайн. Для этого на портале "Госуслуги" во вкладке "Ведомства" необходимо открыть раздел "СФР" и выбрать пункт "Продление выплаты пенсии проживающим за пределами РФ". После внесения данных о месте проживания сервис предложит пользователю подтвердить личность по биометрии и сформирует заявление. Заявление подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью в приложении "Госключ". Там добавили, что для доступа к услуге пользователю необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию. "Система позволяет гражданам управлять своими данными в режиме реального времени. В личном кабинете на портале госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку у отдельных организаций или удалить зарегистрированный биометрический образец", - добавляется в сообщении. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и не покидает периметра Единой биометрической системы, заверили в аппарате вице-премьера.

https://ria.ru/20240202/pensii-1924924015.html

https://ria.ru/20240730/pensiya-1962823997.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, дмитрий григоренко