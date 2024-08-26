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Россияне за рубежом смогут дистанционно подтвердить право на пенсию - РИА Новости, 26.08.2024
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11:33 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/pensiya-1968467481.html
Россияне за рубежом смогут дистанционно подтвердить право на пенсию
Россияне за рубежом смогут дистанционно подтвердить право на пенсию - РИА Новости, 26.08.2024
Россияне за рубежом смогут дистанционно подтвердить право на пенсию
Проживающие за рубежом россияне могут подтвердить право на пенсию дистанционно с помощью биометрии через портал "Госуслуги", сервис уже запущен, сообщили... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:33
2024-08-26T11:33
общество
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Проживающие за рубежом россияне могут подтвердить право на пенсию дистанционно с помощью биометрии через портал "Госуслуги", сервис уже запущен, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. "Для проживающих за рубежом россиян упрощена процедура по подтверждению права на получение пенсии. В частности, подтвердить личность граждане могут дистанционно с использованием биометрии. Соответствующий сервис запущен на портале "Госуслуг", - говорится в сообщении. Там отметили, что по закону проживающие за рубежом россияне обязаны ежегодно уведомлять Социальный фонд России (СФР) о своем статусе для продления выплаты пенсии. Ранее это можно было сделать двумя способами. Первый – лично обратиться в российское консульство или дипломатическое представительство. Второй – направить нотариально заверенный комплект документов в СФР. Теперь подтвердить право на выплату можно онлайн. Для этого на портале "Госуслуги" во вкладке "Ведомства" необходимо открыть раздел "СФР" и выбрать пункт "Продление выплаты пенсии проживающим за пределами РФ". После внесения данных о месте проживания сервис предложит пользователю подтвердить личность по биометрии и сформирует заявление. Заявление подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью в приложении "Госключ". Там добавили, что для доступа к услуге пользователю необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию. "Система позволяет гражданам управлять своими данными в режиме реального времени. В личном кабинете на портале госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку у отдельных организаций или удалить зарегистрированный биометрический образец", - добавляется в сообщении. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и не покидает периметра Единой биометрической системы, заверили в аппарате вице-премьера.
https://ria.ru/20240202/pensii-1924924015.html
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общество, дмитрий григоренко
Общество, Дмитрий Григоренко
Россияне за рубежом смогут дистанционно подтвердить право на пенсию

Россияне за рубежом смогут подтвердить право на пенсию на "Госуслугах"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Проживающие за рубежом россияне могут подтвердить право на пенсию дистанционно с помощью биометрии через портал "Госуслуги", сервис уже запущен, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
"Для проживающих за рубежом россиян упрощена процедура по подтверждению права на получение пенсии. В частности, подтвердить личность граждане могут дистанционно с использованием биометрии. Соответствующий сервис запущен на портале "Госуслуг", - говорится в сообщении.
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Там отметили, что по закону проживающие за рубежом россияне обязаны ежегодно уведомлять Социальный фонд России (СФР) о своем статусе для продления выплаты пенсии. Ранее это можно было сделать двумя способами. Первый – лично обратиться в российское консульство или дипломатическое представительство. Второй – направить нотариально заверенный комплект документов в СФР.
Теперь подтвердить право на выплату можно онлайн. Для этого на портале "Госуслуги" во вкладке "Ведомства" необходимо открыть раздел "СФР" и выбрать пункт "Продление выплаты пенсии проживающим за пределами РФ". После внесения данных о месте проживания сервис предложит пользователю подтвердить личность по биометрии и сформирует заявление. Заявление подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью в приложении "Госключ".
Там добавили, что для доступа к услуге пользователю необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию. "Система позволяет гражданам управлять своими данными в режиме реального времени. В личном кабинете на портале госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку у отдельных организаций или удалить зарегистрированный биометрический образец", - добавляется в сообщении.
Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и не покидает периметра Единой биометрической системы, заверили в аппарате вице-премьера.
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