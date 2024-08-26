https://ria.ru/20240826/pasler-1968577263.html
Паслер: самая большая школа Оренбургской области примет 1755 учеников
Паслер: самая большая школа Оренбургской области примет 1755 учеников - РИА Новости, 26.08.2024
Паслер: самая большая школа Оренбургской области примет 1755 учеников
Строительная готовность самой большой школы Оренбургской области составляет 16%, она сможет принять 1755 учеников, сообщил губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T17:19
2024-08-26T17:19
2024-08-26T17:19
оренбургская область
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Строительная готовность самой большой школы Оренбургской области составляет 16%, она сможет принять 1755 учеников, сообщил губернатор региона Денис Паслер. "В рамках нацпроекта "Образование" строим самую большую школу в регионе - на улице Гаранькина в Оренбурге. Образовательное учреждение очень востребовано в этом районе. Кстати, рядом расположен еще один крупнейший в Оренбуржье объект – детская клиническая больница. Всего несколько лет назад здесь был просто пустырь", - написал в своем телеграм-канале Паслер. Он добавил, что школу возводят на улице Гаранькина в Оренбурге. Строительство ведется в рамках нацпроекта "Образование". Общая площадь зданий составит более 34 тысячи квадратных метров. Школа будет состоять из двух зданий – четырех- и трехэтажного, соединенных между собой переходом. Изолированный блок начальной школы включает в себя кабинеты-классы, кабинеты информатики, иностранного языка, универсальные помещения продленного дня, гардероб для младших классов и рекреации. "В помещениях средней школы - профильные кабинеты, большой актовый и обеденный залы, 4 спортивных зала разной площади, библиотека, лаборатории, мастерские по обработке дерева и металла, кабинет домоводства и кулинарии", - написал глава региона. Паслер выразил уверенность, что новая школа понравится молодежи и дизайном, и оснащением.
https://ria.ru/20240815/zhile-1966392151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, денис паслер, строительство
Оренбургская область, Оренбург, Денис Паслер, Строительство
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Строительная готовность самой большой школы Оренбургской области составляет 16%, она сможет принять 1755 учеников, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"В рамках нацпроекта "Образование" строим самую большую школу в регионе - на улице Гаранькина в Оренбурге
. Образовательное учреждение очень востребовано в этом районе. Кстати, рядом расположен еще один крупнейший в Оренбуржье объект – детская клиническая больница. Всего несколько лет назад здесь был просто пустырь", - написал в своем телеграм-канале Паслер.
Он добавил, что школу возводят на улице Гаранькина в Оренбурге. Строительство ведется в рамках нацпроекта "Образование". Общая площадь зданий составит более 34 тысячи квадратных метров. Школа будет состоять из двух зданий – четырех- и трехэтажного, соединенных между собой переходом. Изолированный блок начальной школы включает в себя кабинеты-классы, кабинеты информатики, иностранного языка, универсальные помещения продленного дня, гардероб для младших классов и рекреации.
"В помещениях средней школы - профильные кабинеты, большой актовый и обеденный залы, 4 спортивных зала разной площади, библиотека, лаборатории, мастерские по обработке дерева и металла, кабинет домоводства и кулинарии", - написал глава региона.
Паслер выразил уверенность, что новая школа понравится молодежи и дизайном, и оснащением.