https://ria.ru/20240826/pasler-1968577263.html

Паслер: самая большая школа Оренбургской области примет 1755 учеников

Паслер: самая большая школа Оренбургской области примет 1755 учеников - РИА Новости, 26.08.2024

Паслер: самая большая школа Оренбургской области примет 1755 учеников

Строительная готовность самой большой школы Оренбургской области составляет 16%, она сможет принять 1755 учеников, сообщил губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T17:19

2024-08-26T17:19

2024-08-26T17:19

оренбургская область

оренбург

денис паслер

строительство

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Строительная готовность самой большой школы Оренбургской области составляет 16%, она сможет принять 1755 учеников, сообщил губернатор региона Денис Паслер. "В рамках нацпроекта "Образование" строим самую большую школу в регионе - на улице Гаранькина в Оренбурге. Образовательное учреждение очень востребовано в этом районе. Кстати, рядом расположен еще один крупнейший в Оренбуржье объект – детская клиническая больница. Всего несколько лет назад здесь был просто пустырь", - написал в своем телеграм-канале Паслер. Он добавил, что школу возводят на улице Гаранькина в Оренбурге. Строительство ведется в рамках нацпроекта "Образование". Общая площадь зданий составит более 34 тысячи квадратных метров. Школа будет состоять из двух зданий – четырех- и трехэтажного, соединенных между собой переходом. Изолированный блок начальной школы включает в себя кабинеты-классы, кабинеты информатики, иностранного языка, универсальные помещения продленного дня, гардероб для младших классов и рекреации. "В помещениях средней школы - профильные кабинеты, большой актовый и обеденный залы, 4 спортивных зала разной площади, библиотека, лаборатории, мастерские по обработке дерева и металла, кабинет домоводства и кулинарии", - написал глава региона. Паслер выразил уверенность, что новая школа понравится молодежи и дизайном, и оснащением.

https://ria.ru/20240815/zhile-1966392151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, денис паслер, строительство