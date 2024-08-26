Пасечник посетил линию фронта и вручил награды десяти военнослужащим
Глава ЛНР Пасечник вручил медали "За верность долгу" десяти бойцам ВС России
© Фото : Леонид Пасечник/TelegramГлава ЛНР Леонид Пасечник вручил медали "За верность долгу" десяти военнослужащим ВС РФ, выполняющим боевые задачи на передовой в ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил медали "За верность долгу" десяти военнослужащим ВС РФ, выполняющим боевые задачи на передовой в ЛНР
ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что посетил линию фронта и вручил медали "За верность долгу" десяти военнослужащим ВС РФ, выполняющим боевые задачи на передовой в ЛНР.
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"Побывал на передовом пункте управления одного из соединений Луганского объединения. Вручил 10 отличившимся бойцам младшего состава медали "За верность долгу". Эти парни внесли немалый вклад в освобождение исконно русских территорий. И сегодня продолжают честно и добросовестно выполнять свой воинский долг, отстаивая безопасность нашей страны", - говорится в сообщении Пасечника в Telegram-канале.
© Фото : Леонид Пасечник/TelegramГлава ЛНР Леонид Пасечник вручил медали "За верность долгу" десяти военнослужащим ВС РФ, выполняющим боевые задачи на передовой в ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил медали "За верность долгу" десяти военнослужащим ВС РФ, выполняющим боевые задачи на передовой в ЛНР
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© Фото : Леонид Пасечник/TelegramГлава ЛНР Леонид Пасечник вручил медали "За верность долгу" десяти военнослужащим ВС РФ, выполняющим боевые задачи на передовой в ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил медали "За верность долгу" десяти военнослужащим ВС РФ, выполняющим боевые задачи на передовой в ЛНР
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Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил медали "За верность долгу" десяти военнослужащим ВС РФ, выполняющим боевые задачи на передовой в ЛНР
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Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил медали "За верность долгу" десяти военнослужащим ВС РФ, выполняющим боевые задачи на передовой в ЛНР
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Глава региона также сообщил, что заслушал доклады командиров по оперативной обстановке и убедился, что военнослужащие находятся в хороших бытовых условиях и обеспечены всем необходимым, включая медицинским обслуживанием и питанием.
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"От имени всех жителей региона еще раз благодарю наших защитников за стойкость, мужество и самоотверженность. Спасибо за службу, ребята!", - добавил Пасечник.