https://ria.ru/20240826/pasechnik-1968605817.html

Пасечник посетил линию фронта и вручил награды десяти военнослужащим

Пасечник посетил линию фронта и вручил награды десяти военнослужащим - РИА Новости, 26.08.2024

Пасечник посетил линию фронта и вручил награды десяти военнослужащим

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что посетил линию фронта и вручил медали "За верность долгу" десяти военнослужащим ВС РФ, выполняющим боевые задачи на... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T19:23

2024-08-26T19:23

2024-08-26T19:23

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

леонид пасечник

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что посетил линию фронта и вручил медали "За верность долгу" десяти военнослужащим ВС РФ, выполняющим боевые задачи на передовой в ЛНР. "Побывал на передовом пункте управления одного из соединений Луганского объединения. Вручил 10 отличившимся бойцам младшего состава медали "За верность долгу". Эти парни внесли немалый вклад в освобождение исконно русских территорий. И сегодня продолжают честно и добросовестно выполнять свой воинский долг, отстаивая безопасность нашей страны", - говорится в сообщении Пасечника в Telegram-канале. Глава региона также сообщил, что заслушал доклады командиров по оперативной обстановке и убедился, что военнослужащие находятся в хороших бытовых условиях и обеспечены всем необходимым, включая медицинским обслуживанием и питанием. "От имени всех жителей региона еще раз благодарю наших защитников за стойкость, мужество и самоотверженность. Спасибо за службу, ребята!", - добавил Пасечник.

https://ria.ru/20240825/nagrazhdenie-1968307128.html

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луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы рф