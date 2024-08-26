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Пасечник посетил линию фронта и вручил награды десяти военнослужащим - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:23 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/pasechnik-1968605817.html
Пасечник посетил линию фронта и вручил награды десяти военнослужащим
Пасечник посетил линию фронта и вручил награды десяти военнослужащим - РИА Новости, 26.08.2024
Пасечник посетил линию фронта и вручил награды десяти военнослужащим
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что посетил линию фронта и вручил медали "За верность долгу" десяти военнослужащим ВС РФ, выполняющим боевые задачи на... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T19:23
2024-08-26T19:23
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что посетил линию фронта и вручил медали "За верность долгу" десяти военнослужащим ВС РФ, выполняющим боевые задачи на передовой в ЛНР. "Побывал на передовом пункте управления одного из соединений Луганского объединения. Вручил 10 отличившимся бойцам младшего состава медали "За верность долгу". Эти парни внесли немалый вклад в освобождение исконно русских территорий. И сегодня продолжают честно и добросовестно выполнять свой воинский долг, отстаивая безопасность нашей страны", - говорится в сообщении Пасечника в Telegram-канале. Глава региона также сообщил, что заслушал доклады командиров по оперативной обстановке и убедился, что военнослужащие находятся в хороших бытовых условиях и обеспечены всем необходимым, включая медицинским обслуживанием и питанием. "От имени всех жителей региона еще раз благодарю наших защитников за стойкость, мужество и самоотверженность. Спасибо за службу, ребята!", - добавил Пасечник.
https://ria.ru/20240825/nagrazhdenie-1968307128.html
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луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы РФ
Пасечник посетил линию фронта и вручил награды десяти военнослужащим

Глава ЛНР Пасечник вручил медали "За верность долгу" десяти бойцам ВС России

© Фото : Леонид Пасечник/TelegramГлава ЛНР Леонид Пасечник вручил медали "За верность долгу" десяти военнослужащим ВС РФ, выполняющим боевые задачи на передовой в ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил медали За верность долгу десяти военнослужащим ВС РФ, выполняющим боевые задачи на передовой в ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил медали "За верность долгу" десяти военнослужащим ВС РФ, выполняющим боевые задачи на передовой в ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что посетил линию фронта и вручил медали "За верность долгу" десяти военнослужащим ВС РФ, выполняющим боевые задачи на передовой в ЛНР.
«
"Побывал на передовом пункте управления одного из соединений Луганского объединения. Вручил 10 отличившимся бойцам младшего состава медали "За верность долгу". Эти парни внесли немалый вклад в освобождение исконно русских территорий. И сегодня продолжают честно и добросовестно выполнять свой воинский долг, отстаивая безопасность нашей страны", - говорится в сообщении Пасечника в Telegram-канале.
© Фото : Леонид Пасечник/TelegramГлава ЛНР Леонид Пасечник вручил медали "За верность долгу" десяти военнослужащим ВС РФ, выполняющим боевые задачи на передовой в ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил медали За верность долгу десяти военнослужащим ВС РФ, выполняющим боевые задачи на передовой в ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил медали "За верность долгу" десяти военнослужащим ВС РФ, выполняющим боевые задачи на передовой в ЛНР
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
1 из 2
© Фото : Леонид Пасечник/TelegramГлава ЛНР Леонид Пасечник вручил медали "За верность долгу" десяти военнослужащим ВС РФ, выполняющим боевые задачи на передовой в ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил медали За верность долгу десяти военнослужащим ВС РФ, выполняющим боевые задачи на передовой в ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил медали "За верность долгу" десяти военнослужащим ВС РФ, выполняющим боевые задачи на передовой в ЛНР
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
2 из 2
Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил медали "За верность долгу" десяти военнослужащим ВС РФ, выполняющим боевые задачи на передовой в ЛНР
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
1 из 2
Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил медали "За верность долгу" десяти военнослужащим ВС РФ, выполняющим боевые задачи на передовой в ЛНР
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
2 из 2
Глава региона также сообщил, что заслушал доклады командиров по оперативной обстановке и убедился, что военнослужащие находятся в хороших бытовых условиях и обеспечены всем необходимым, включая медицинским обслуживанием и питанием.
«
"От имени всех жителей региона еще раз благодарю наших защитников за стойкость, мужество и самоотверженность. Спасибо за службу, ребята!", - добавил Пасечник.
Медаль За отвагу - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Артиллеристов, служащих на Ореховском направлении, представили к наградам
25 августа, 05:29
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы РФ
 
 
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