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Число жертв вооруженных нападений в Пакистане достигло 38 человек - РИА Новости, 26.08.2024
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18:47 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/pakistan-1968597998.html
Число жертв вооруженных нападений в Пакистане достигло 38 человек
Число жертв вооруженных нападений в Пакистане достигло 38 человек - РИА Новости, 26.08.2024
Число жертв вооруженных нападений в Пакистане достигло 38 человек
С вечера воскресенья в результате четырех вооружённых нападений в пакистанском Белуджистане погибло 38 мирных жителя, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T18:47
2024-08-26T18:47
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ИСЛАМАБАД, 26 авг – РИА Новости. С вечера воскресенья в результате четырех вооружённых нападений в пакистанском Белуджистане погибло 38 мирных жителя, сообщил РИА Новости представитель правительства провинции Белуджистан Шахед Рэнд. Ранее государственный радиоканал Radio Pakistan сообщил о ликвидации 12 боевиков в результате продолжающейся спецоперации сил безопасности страны. "Число жертв среди гражданского населения в результате четырех различных нападений достигло 38 с прошлой ночи… Террористическая группа, которая совершила эти нападения, ранее уже занималась террористической деятельностью и повторяет те же действия", - сказал Рэнд. В минувшее воскресенье полицейские участки в городах Мастунг, Калат, Пасни и Сунцар подверглись нападению боевиков. Местные СМИ также сообщили о взрывах в ряде населенных пунктах пакистанского Белуджистана. Со слов официальных лиц провинции, боевики также взорвали железнодорожный путь, соединяющий Пакистан с соседним Ираном в районе объезда города Мастунг. Позже ответственность за нападения на себя взяла запрещённая в Пакистане "Освободительная армия Белуджистана".
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в мире, белуджистан, пакистан, иран
В мире, Белуджистан, Пакистан, Иран
Число жертв вооруженных нападений в Пакистане достигло 38 человек

Рэнд: число жертв вооруженных нападений в пакистанском Белуджистане достигло 38

© AP Photo / Arshad ButtМашина скорой помощи и военные в Пакистане
Машина скорой помощи и военные в Пакистане - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Arshad Butt
Машина скорой помощи и военные в Пакистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИСЛАМАБАД, 26 авг – РИА Новости. С вечера воскресенья в результате четырех вооружённых нападений в пакистанском Белуджистане погибло 38 мирных жителя, сообщил РИА Новости представитель правительства провинции Белуджистан Шахед Рэнд.
Ранее государственный радиоканал Radio Pakistan сообщил о ликвидации 12 боевиков в результате продолжающейся спецоперации сил безопасности страны.
«
"Число жертв среди гражданского населения в результате четырех различных нападений достигло 38 с прошлой ночи… Террористическая группа, которая совершила эти нападения, ранее уже занималась террористической деятельностью и повторяет те же действия", - сказал Рэнд.
В минувшее воскресенье полицейские участки в городах Мастунг, Калат, Пасни и Сунцар подверглись нападению боевиков. Местные СМИ также сообщили о взрывах в ряде населенных пунктах пакистанского Белуджистана.
Со слов официальных лиц провинции, боевики также взорвали железнодорожный путь, соединяющий Пакистан с соседним Ираном в районе объезда города Мастунг. Позже ответственность за нападения на себя взяла запрещённая в Пакистане "Освободительная армия Белуджистана".
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