https://ria.ru/20240826/pakistan-1968597998.html

Число жертв вооруженных нападений в Пакистане достигло 38 человек

Число жертв вооруженных нападений в Пакистане достигло 38 человек - РИА Новости, 26.08.2024

Число жертв вооруженных нападений в Пакистане достигло 38 человек

С вечера воскресенья в результате четырех вооружённых нападений в пакистанском Белуджистане погибло 38 мирных жителя, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T18:47

2024-08-26T18:47

2024-08-26T18:47

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ИСЛАМАБАД, 26 авг – РИА Новости. С вечера воскресенья в результате четырех вооружённых нападений в пакистанском Белуджистане погибло 38 мирных жителя, сообщил РИА Новости представитель правительства провинции Белуджистан Шахед Рэнд. Ранее государственный радиоканал Radio Pakistan сообщил о ликвидации 12 боевиков в результате продолжающейся спецоперации сил безопасности страны. "Число жертв среди гражданского населения в результате четырех различных нападений достигло 38 с прошлой ночи… Террористическая группа, которая совершила эти нападения, ранее уже занималась террористической деятельностью и повторяет те же действия", - сказал Рэнд. В минувшее воскресенье полицейские участки в городах Мастунг, Калат, Пасни и Сунцар подверглись нападению боевиков. Местные СМИ также сообщили о взрывах в ряде населенных пунктах пакистанского Белуджистана. Со слов официальных лиц провинции, боевики также взорвали железнодорожный путь, соединяющий Пакистан с соседним Ираном в районе объезда города Мастунг. Позже ответственность за нападения на себя взяла запрещённая в Пакистане "Освободительная армия Белуджистана".

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белуджистан, пакистан, иран