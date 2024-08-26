https://ria.ru/20240826/pakistan-1968425230.html

Пакистан выразил стремление к хорошим отношениям с Россией и Украиной

Пакистан выразил стремление к хорошим отношениям с Россией и Украиной - РИА Новости, 26.08.2024

Пакистан выразил стремление к хорошим отношениям с Россией и Украиной

Пакистан не хочет занимать чью-либо сторону в конфликте между Россией и Украиной, Исламабад стремится к хорошим отношениям с обеими странами, заявила в интервью РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T07:14

2024-08-26T07:14

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ИСЛАМАБАД, 26 авг - РИА Новости. Пакистан не хочет занимать чью-либо сторону в конфликте между Россией и Украиной, Исламабад стремится к хорошим отношениям с обеими странами, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч. "Пакистан уже заявлял, что не хочет занимать чью-либо сторону в конфликте между Россией и Украиной. Поэтому мы воздержались при голосовании по многим резолюциям, в том числе в ООН… Наша позиция заключается в том, что мы хотим для Пакистана хороших отношений как с Россией, так и с Украиной. Мы давно поддерживаем хорошие отношения с обеими странами. Когда речь идет о наших друзьях, мы не принимаем чью-либо сторону, но хотим, чтобы они мирно урегулировали разногласия", - сказала Балоч. Отвечая на вопрос о том, планирует ли Пакистан принять участие в следующем раунде переговоров по Украине, стартовавших в Швейцарии в июне и прошедших без участия Исламабада, Балоч сказала, что "не может предсказывать будущее". "Мы будем принимать решения, когда придет время. Мы надеемся, что все подобные конференции и встречи будут способствовать мирному урегулированию конфликта", - добавила она. Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.

https://ria.ru/20240826/pakistan-1968417118.html

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