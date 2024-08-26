https://ria.ru/20240826/pakistan-1968422944.html

В Пакистане оценили товарооборот с Россией в прошлом году

В Пакистане оценили товарооборот с Россией в прошлом году - РИА Новости, 26.08.2024

В Пакистане оценили товарооборот с Россией в прошлом году

Прошлый год отличался от предыдущих по объемам товарооборота между Пакистаном и Россией из-за санкций и обстановки в сфере безопасности в регионе, однако... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T06:13

2024-08-26T06:13

2024-08-26T06:13

россия

исламабад

пакистан

экономика

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ИСЛАМАБАД, 26 авг - РИА Новости. Прошлый год отличался от предыдущих по объемам товарооборота между Пакистаном и Россией из-за санкций и обстановки в сфере безопасности в регионе, однако Исламабад надеется, что стороны смогут обеспечить рост этих показателей в будущем, заявила РИА Новости официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч. "Произошло некоторое снижение объемов товарооборота ввиду возникших в последнее время проблем, обстановки в сфере безопасности в регионе, а также проблем в сфере глобальной логистики и банковской системы. Ввиду этого объемы товарооборота в прошлом году были не столь высоки, как в предыдущие годы", - сказала Балоч. "Мы надеемся, что благодаря недавним поставкам российской нефти в прошлом году, а также другим областям сотрудничества в торгово-коммерческой сфере мы сможем обеспечить рост этих показателей", - добавила она. Представитель МИД подчеркнула, что "Пакистан и РФ выработали хороший переговорный механизм для обсуждения торгово-экономической повестки". В частности, она отметила деятельность межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая является хорошей площадкой для обсуждения различных направлений сотрудничества, в том числе в сфере торговли и инвестиций. "Мы наблюдали позитивную торговую динамику, и Пакистан хотел бы продолжать находить пути обеспечения импорта товаров из России и экспорта пакистанской продукции в РФ. Как ранее говорил наш премьер-министр, бартер - это хороший механизм, позволяющий гарантировать, что наша торговля будет развиваться в положительном направлении", - отметила Балоч.

https://ria.ru/20240824/afrika-1968238032.html

https://ria.ru/20240826/pakistan-1968421117.html

россия

исламабад

пакистан

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россия, исламабад, пакистан, экономика