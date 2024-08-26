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В Пакистане оценили товарооборот с Россией в прошлом году - РИА Новости, 26.08.2024
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06:13 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/pakistan-1968422944.html
В Пакистане оценили товарооборот с Россией в прошлом году
В Пакистане оценили товарооборот с Россией в прошлом году - РИА Новости, 26.08.2024
В Пакистане оценили товарооборот с Россией в прошлом году
Прошлый год отличался от предыдущих по объемам товарооборота между Пакистаном и Россией из-за санкций и обстановки в сфере безопасности в регионе, однако... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T06:13
2024-08-26T06:13
россия
исламабад
пакистан
экономика
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ИСЛАМАБАД, 26 авг - РИА Новости. Прошлый год отличался от предыдущих по объемам товарооборота между Пакистаном и Россией из-за санкций и обстановки в сфере безопасности в регионе, однако Исламабад надеется, что стороны смогут обеспечить рост этих показателей в будущем, заявила РИА Новости официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч. "Произошло некоторое снижение объемов товарооборота ввиду возникших в последнее время проблем, обстановки в сфере безопасности в регионе, а также проблем в сфере глобальной логистики и банковской системы. Ввиду этого объемы товарооборота в прошлом году были не столь высоки, как в предыдущие годы", - сказала Балоч. "Мы надеемся, что благодаря недавним поставкам российской нефти в прошлом году, а также другим областям сотрудничества в торгово-коммерческой сфере мы сможем обеспечить рост этих показателей", - добавила она. Представитель МИД подчеркнула, что "Пакистан и РФ выработали хороший переговорный механизм для обсуждения торгово-экономической повестки". В частности, она отметила деятельность межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая является хорошей площадкой для обсуждения различных направлений сотрудничества, в том числе в сфере торговли и инвестиций. "Мы наблюдали позитивную торговую динамику, и Пакистан хотел бы продолжать находить пути обеспечения импорта товаров из России и экспорта пакистанской продукции в РФ. Как ранее говорил наш премьер-министр, бартер - это хороший механизм, позволяющий гарантировать, что наша торговля будет развиваться в положительном направлении", - отметила Балоч.
https://ria.ru/20240824/afrika-1968238032.html
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россия, исламабад, пакистан, экономика
Россия, Исламабад, Пакистан, Экономика
В Пакистане оценили товарооборот с Россией в прошлом году

МИД Пакистана: товарооборот с Россией в 2023 году был не столь высок, как раньше

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТаможенный пост Морской порт Зарубино
Таможенный пост Морской порт Зарубино - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Таможенный пост Морской порт Зарубино. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 26 авг - РИА Новости. Прошлый год отличался от предыдущих по объемам товарооборота между Пакистаном и Россией из-за санкций и обстановки в сфере безопасности в регионе, однако Исламабад надеется, что стороны смогут обеспечить рост этих показателей в будущем, заявила РИА Новости официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч.
"Произошло некоторое снижение объемов товарооборота ввиду возникших в последнее время проблем, обстановки в сфере безопасности в регионе, а также проблем в сфере глобальной логистики и банковской системы. Ввиду этого объемы товарооборота в прошлом году были не столь высоки, как в предыдущие годы", - сказала Балоч.
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"Мы надеемся, что благодаря недавним поставкам российской нефти в прошлом году, а также другим областям сотрудничества в торгово-коммерческой сфере мы сможем обеспечить рост этих показателей", - добавила она.
Представитель МИД подчеркнула, что "Пакистан и РФ выработали хороший переговорный механизм для обсуждения торгово-экономической повестки". В частности, она отметила деятельность межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая является хорошей площадкой для обсуждения различных направлений сотрудничества, в том числе в сфере торговли и инвестиций.
"Мы наблюдали позитивную торговую динамику, и Пакистан хотел бы продолжать находить пути обеспечения импорта товаров из России и экспорта пакистанской продукции в РФ. Как ранее говорил наш премьер-министр, бартер - это хороший механизм, позволяющий гарантировать, что наша торговля будет развиваться в положительном направлении", - отметила Балоч.
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