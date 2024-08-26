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Пакистан ожидает визита Мишустина и его участия в заседании ШОС
Пакистан ожидает визита Мишустина и его участия в заседании ШОС - РИА Новости, 26.08.2024
Пакистан ожидает визита Мишустина и его участия в заседании ШОС
Пакистан ждет визита российского премьер-министра Михаила Мишустина и его участия в заседании совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T03:11
2024-08-26T03:11
2024-08-26T04:28
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ИСЛАМАБАД, 26 авг - РИА Новости. Пакистан ждет визита российского премьер-министра Михаила Мишустина и его участия в заседании совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в середине октября, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч. "Совет глав правительств государств-членов ШОС, в котором сейчас председательствует Пакистан, проведет заседание в середине октября. Мы ожидаем, что все члены ШОС будут присутствовать на этой встрече, приглашения были направлены главам правительств стран-членов организации. Мы ждем визита российского премьер-министра и его участия в заседании совета", - сообщила она."Поскольку это заседание ШОС, оно проходит в многостороннем формате, все соглашения и сотрудничество, которые будут обсуждаться, носят многосторонний характер, хотя мы ожидаем также проведения двусторонних встреч между премьер-министром Пакистана и зарубежными руководителями. Детали прорабатываются", - добавила Балоч, отвечая на вопрос, планируется ли обсуждение двусторонних соглашений с РФ на полях заседания.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В июле 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
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пакистан, михаил мишустин, шос, в мире
Пакистан, Михаил Мишустин, ШОС, В мире
Пакистан ожидает визита Мишустина и его участия в заседании ШОС
МИД Пакистана: Исламабад ждет визита Мишустина и его участия в заседании ШОС
ИСЛАМАБАД, 26 авг - РИА Новости. Пакистан ждет визита российского премьер-министра Михаила Мишустина и его участия в заседании совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в середине октября, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч.
«
"Совет глав правительств государств-членов ШОС, в котором сейчас председательствует Пакистан, проведет заседание в середине октября. Мы ожидаем, что все члены ШОС будут присутствовать на этой встрече, приглашения были направлены главам правительств стран-членов организации. Мы ждем визита российского премьер-министра и его участия в заседании совета", - сообщила она.
"Поскольку это заседание ШОС, оно проходит в многостороннем формате, все соглашения и сотрудничество, которые будут обсуждаться, носят многосторонний характер, хотя мы ожидаем также проведения двусторонних встреч между премьер-министром Пакистана и зарубежными руководителями. Детали прорабатываются", - добавила Балоч, отвечая на вопрос, планируется ли обсуждение двусторонних соглашений с РФ на полях заседания.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В июле 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.