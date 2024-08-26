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В России рассказали о поставках американских отравляющих веществ ВСУ
В России рассказали о поставках американских отравляющих веществ ВСУ - РИА Новости, 26.08.2024
В России рассказали о поставках американских отравляющих веществ ВСУ
Соединенные Штаты поставляют на Украину широкий спектр химических вооружений, часть из которых активно применяется ВСУ, об этом заявили “Известиям” в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T07:25
2024-08-26T07:25
2024-08-26T07:37
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты поставляют на Украину широкий спектр химических вооружений, часть из которых активно применяется ВСУ, об этом заявили “Известиям” в постпредстве России при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).“США остаются главным поставщиком отравляющих веществ на Украину”, – сообщили в постпредствеВопреки заявлениям Белого дома об уничтожении запасов таких боеприпасов, в США тем не менее до сих пор сохранились производственные мощности для синтеза больших объемов отравляющих веществ, подчеркнули.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что ВСУ применяли отравляющие вещества, которые могли быть синтезированы только в США.В июле постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин сообщил, что Россия в ближайшее время предоставит техсекретариату организации конкретную и развернутую информацию о применении Киевом химоружия. В частности, отметил дипломат, в марте 2023 года российская сторона предупреждала о поставке США на Украину химвеществ временно выводящего действия.
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в мире, россия, сша, украина, вооруженные силы украины, войска рхбз, организация по запрещению химического оружия
В мире, Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Войска РХБЗ, Организация по запрещению химического оружия
В России рассказали о поставках американских отравляющих веществ ВСУ
Постпредство РФ при ОЗХО назвало США главным поставщиком отравляющих веществ ВСУ