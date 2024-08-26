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Новые маршруты и остановки организованы в Ярославской области в этом году

Новые маршруты и остановки организованы в Ярославской области в этом году - РИА Новости, 26.08.2024

Новые маршруты и остановки организованы в Ярославской области в этом году

Новые маршруты и остановки организованы по предложениям жителей Ярославской области в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T09:51

2024-08-26T09:51

2024-08-26T09:51

ярославская область

общество

ярославская область

ярославль

рыбинск

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Новые маршруты и остановки организованы по предложениям жителей Ярославской области в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона. По данным областного правительства, более 5800 обращений жителей региона по вопросам работы общественного транспорта обработано в регионе за полгода. И.о. министра транспорта Ярославской области Алексей Болотов сообщил, что по поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева правительство региона постоянно повышает качество услуг, предоставляемых общественным транспортом. "Для удобства пассажиров в этом году было установлено восемь новых маршрутов регулярных перевозок, изменены два существующих маршрута, добавлено 12 остановочных пунктов, а расписание движения скорректировано по 14 маршрутам. Также изменен вид перевозок по регулируемым тарифам по двум маршрутам", - цитирует Болотова пресс-служба областного правительства. Особое внимание министерство уделяет контролю за соблюдением требований государственных контрактов перевозчиками. Подконтрольное ему учреждение "Организатор перевозок Ярославской области" проводит ежедневные проверки, как линейные, так и с применением средств фотовидеофиксации. Сообщается, что кроме корректировок маршрутной сети, перед правительством области стоит задача модернизировать весь общественный транспорт на территории региона. Уже полностью обновлен подвижной состав автобусных маршрутов в Ярославле и Ярославском муниципальном районе, поставлены 66 автобусов в Рыбинск, АО "Ярославское АТП" закупило 40 автобусов для межмуниципальных перевозок. В целом осталось обновить около 350 автобусов, информирует пресс-служба правительства Ярославской области.

ярославская область

ярославль

рыбинск

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общество, ярославская область, ярославль, рыбинск