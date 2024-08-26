https://ria.ru/20240826/opasnost-1968624753.html
Ракетная опасность в Курской области продлилась 34 минуты
Ракетная опасность в Курской области продлилась 34 минуты - РИА Новости, 26.08.2024
Ракетная опасность в Курской области продлилась 34 минуты
Ракетную опасность отменили в Курской области спустя 34 минуты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T22:08
2024-08-26T22:08
2024-08-26T22:08
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965768469_0:43:960:583_1920x0_80_0_0_4ff478049db246e6158139274860d6e4.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Курской области спустя 34 минуты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Ракетная опасность была объявлена в регионе в понедельник шесть раз. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
курская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965768469_0:44:844:677_1920x0_80_0_0_6ebe01fe54c2a79a20943f3c18344ba1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины
Ракетная опасность в Курской области продлилась 34 минуты
В Курской области отменили ракетную опасность спустя 34 минуты после объявления