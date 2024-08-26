https://ria.ru/20240826/opasnost-1968624753.html

Ракетная опасность в Курской области продлилась 34 минуты

Ракетная опасность в Курской области продлилась 34 минуты - РИА Новости, 26.08.2024

Ракетная опасность в Курской области продлилась 34 минуты

Ракетную опасность отменили в Курской области спустя 34 минуты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T22:08

2024-08-26T22:08

2024-08-26T22:08

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Курской области спустя 34 минуты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Ракетная опасность была объявлена в регионе в понедельник шесть раз. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины