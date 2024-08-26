https://ria.ru/20240826/opasnost-1968579282.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 26.08.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T17:31

2024-08-26T17:31

2024-08-26T17:31

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

вооруженные силы украины

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

курская область

россия

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2024

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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины