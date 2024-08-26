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В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 26.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:02
2024-08-26T13:02
2024-08-26T13:05
курская область
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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ТУЛА, 26 авг – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.Угрозу ракетного обстрела объявили уже в третий раз за понедельник."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал врио главы региона.Предыдущую ракетную опасность объявляли в 8:40 мск, отменили ее через 16 минут.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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курская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили ракетную опасность
Власти Курской области объявили сигнал ракетной опасности в регионе